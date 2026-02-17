Telecinco emite este miércoles 18 de febrero el cuarto episodio de 'Pura Sangre'. Y en el ecuador de esta primera temporada de la serie todo cambiará con la aparición de dos cadáveres y la entrada de un nuevo personaje del pasado de la teniente Alicia Hermida que hará temblar sus cimientos.

En el episodio titulado 'Quince pasos', Ricardo localiza el coche de Toni aparcado frente a la Casa del Cerro y, al acceder al interior, descubre un charco de sangre que presagia lo peor. Entretanto, Jacobo despierta desorientado, con manchas de sangre en la ropa. Los acontecimientos de la noche anterior le han dejado en una situación límite.

La desaparición de Toni y Lidia desemboca en un trágico hallazgo que confirma sus muertes y precipita un giro en la investigación. Y es que esto va mucho más allá de las rivalidades entre los Acuña y los Vázquez.

Ante la gravedad de lo ocurrido, entra en escena el capitán Elías Cano, excompañero de Alicia en la UCO, para hacerse cargo del caso. Un nuevo personaje al que interpretará el actor Miquel Fernández ('Alba', 'Las noches de Tefía'). El hecho de que tenga una vinculación previa con Alicia puede dar más información sobre el pasado de la teniente interpretada por Blanca Romero.

Luis, el sobrino de Fernando Vázquez, contra las cuerdas y el entierro de Caporal

Luis Vázquez y su prima Camino en 'Pura Sangre'

En Camponuevo, Luis informa a Camino sobre el mensaje que recibió de Toni citándole en la Casa del Cerro y la joven le convence para acudir a la Guardia Civil y contarlo para que no tenga más problemas con la benemérita después de haber sido señalado como el principal culpable de la muerte de los caballos de los Acuña.

Además, Camino aprovecha para mostrar a la cabo Cantero la fotografía que podría respaldar la coartada de su primo en la noche del envenenamiento de los caballos. Sin embargo, la noticia del hallazgo de los cadáveres en La Galana cambia de forma drástica la situación de Luis.

Mientras los Acuña intentan asimilar el impacto de lo sucedido y en medio de toda la investigación, Rosario y Carmen encuentran por fin el momento para despedirse de Caporal y enterrarlo en la pradera donde solía pastar. Un momento íntimo de toda la familia en el que la hija de Consuelo tiene un papel importante con la lectura del texto de despedida al fiel caballo.