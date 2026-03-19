Telecinco concluyó este miércoles la primera y única temporada de 'Pura Sangre' con la emisión de su octavo episodio. Con ello, la cadena de Mediaset se queda con un hueco en su prime time a partir de la próxima semana aunque por ahora parece que esperará para lanzar alguna de sus nuevas apuestas.

Así, aunque desde hace semanas Telecinco anuncia los estrenos de 'Los 200 contra la masa', un nuevo concurso con Carlos Sobera, y la nueva edición de 'La isla de las tentaciones', por ahora parece que Mediaset quiere esperar a lanzar alguno de estos estrenos a después de Semana Santa.

Por ello, aprovechando el hueco que deja 'Pura Sangre' en el prime time de Telecinco, la cadena ha anunciado que la próxima semana ofrecerá un programa especial de 'First Dates' en el prime time para conmemorar el décimo aniversario del dating show, que desde el pasado mes de enero se emite de lunes a miércoles en la cadena principal de Mediaset.

De esta manera, el especial de 'First Dates' se enfrentará a 'Top Chef: dulces y famosos', que sigue sin levantar cabeza en TVE, a la última entrega de 'El capitán en Japón' en Antena 3, a una nueva entrega de 'Ex. La vida después' con Ana Milán en Cuatro y a la espera de confirmarse si 'El Objetivo' seguirá en La Sexta.

Así será el programa especial de 'First Dates' por su décimo aniversario en el prime time de Telecinco

Imagen grupal del especial de 'First Dates' por su décimo aniversario

En este especial de 'First Dates' se asistirá a nuevas citas con la presencia de emblemáticos solteros que ya pasaron por el restaurante, así volverán participantes que se hicieron virales y también algunas de las parejas que siguen juntas tras conocerse en el programa así como rostros que regresan para saldar cuentas pendientes en el lugar donde todo comenzó.

Esta entrega especial contará también con el testimonio de personajes conocidos y anónimos que ofrecerán su visión sobre el fenómeno 'First Dates', haciendo hincapié en su impacto social y televisivo en su primera década. Y para terminar se hará también un repaso a los momentos más memorables de estos diez años del programa.

Desde su estreno en 2016, 'First Dates' -producido por Mediaset España en colaboración de Warner Bros. ITVP España-, ha dado visibilidad al amor desde la tolerancia y la normalización de todas las formas de expresión afectiva ofreciendo un entorno de respeto en la búsqueda de pareja y demostrando que el amor no entiende de etiquetas, género, edad o condición.

Tras diez años de emisión, 'First Dates' se ha consolidado como un referente en la búsqueda del amor en televisión. El programa cerró 2025 con un 7% de share y 876.000 espectadores en sus entregas de lunes a jueves en Cuatro, con una ventaja de un punto sobre su principal competidor.

En su nueva etapa en el access prime time de Telecinco desde el pasado 26 enero, el programa ha incrementado su media respecto a 2025 hasta alcanzar un 8,6% de cuota y 1.112.000 espectadores, con un destacado seguimiento en Murcia (11,1%) Andalucía (10,6%), Galicia (9,9%), Castilla-La Mancha (9,4%), Asturias (8,8%), Madrid (8,8%) y en el denominado ‘Resto’ (11,2%).