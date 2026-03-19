La 1 de RTVE, que a nivel general continúa en su mejor momento en audiencias, se está encontrando, sin embargo, con serios problemas en prime time, la franja de máximo consumo y la más codiciada por las cadenas de televisión. A la crisis con 'DecoMasters', el gran fiasco del año, y 'Al margen de todo' con Dani Rovira, formato ya cancelado, se suma ahora la caída de otra de sus más importantes apuestas del curso: 'Top Chef: Dulces y famosos'.

El talent culinario, en el que se encuentra concursando Belén Esteban como principal cabeza de cartel, se estrenó el pasado 15 de febrero en la noche del domingo (22:00 horas) con un 9,2% de share y congregando 880.000 espectadores de media. Unas cifras poco prometedoras.

A partir de la segunda emisión, 'Top Chef' pasó al prime time del miércoles, ofreciéndose por tanto más tarde de las 23:00 horas, justo después de 'La Revuelta' de David Broncano. En ese debut en la tercena noche de la semana creció en cuota (11,4%) por emitirse mayoritariamente en late night pero descendió en miles (669.000 seguidores).

Después, durante tres semanas, mantuvo el doble dígito con índices entre el 10,2% y el 10,7%. De este modo, salvaba los muebles mínimamente pero con registros insuficientes y muy por debajo de las expectativas. Sin embargo, su sexta entrega, emitida este 18 de marzo, no pudo sostener esa barrera, bajando a un 9,5% y reuniendo a poco más de 500 mil telespectadores.

Cifra esta última absolutamente demoledora que se explica por su tardío y nada conciliador horario: 'Top Chef' arrancó a las 23:20 horas de la noche después de alargar 'La Revuelta' hasta la extenuación y finalizó cerca de las 2 de la madrugada. Esos resultados se tradujeron en su mínimo histórico.

#TopChef en su sexta semana en la noche de @la1_tve firma un 9.5% de share y congrega una media de 527.000 espectadores



🔪 Más de 2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/7jXH1WL5pw — Dos30' (@Dos30TV) March 19, 2026

Además, en la franja de estricta coincidencia (de 23:20 a 00:43h), en la que el formato se midió con 'El Capitán en Japón' en Antena 3 y con el último capítulo de 'Pura Sangre' en Telecinco, las audiencias quedaron de la siguiente manera:

El Capitán en Japón: 11,4% y 828.000

Pura Sangre: 9,2% y 670.000

Top Chef: 8,8% y 645.000

En resumen, la sexta emisión de 'Top Chef: Dulces y famosos', que salvó in extremis a uno de sus concursantes más queridos y dijo adiós a Nicolás Coronado, fue tercera opción del público entre las principales cadenas generalistas. Mala señal de cara a las entregas que aún quedan pendientes de lanzamiento en La 1 de RTVE.