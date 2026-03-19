'Top Chef' salva in extremis a uno de sus concursantes más queridos y dice adiós a este actor en TVE

Después de la expulsión de Desirée Vila y la marcha de Luis Merlo y la incorporación de Nicolás Coronado y Benita, 'Top Chef: dulces y famosos' ha emitido este miércoles una nueva entrega en TVE en la que ha dicho adiós a otro de sus pasteleros.

En este sexto programa, 'Top Chef: Dulces y Famosos' fusionaba arte, emoción y actualidad. Y es que en la primera prueba de la noche, los concursantes tenían que elaborar tres postres inspirados en cuadros de diferentes épocas históricas, trasladando estilos artísticos, colores y sensaciones al mundo del sabor.

Después de la cata, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross anunciaban que la persona que había elaborado el peor postre era Roi Méndez mientras que Ivana Rodríguez era quién había presentado el mejor ganándose una ventaja para la prueba por equipos. Y es que podía seleccionar qué parejas iban a concursar juntas.

En ese segundo reto de la noche, los famosos eran invitados al día más especial de una pareja que se va a casary que les pedían que elaboraran su tarta nupcial. Ivana decidía cocinar con Roi, que Benita y Nicolás Coronado formaran pareja y que los otros duos fueran los de Belén Esteban y Alejandro Vergara y Natalia Rodríguez y Samantha Ballantines.

Después de que tanto la pareja de novios como los jueces probaran las cuatro tartas, anunciaban que las dos mejores tartas eran las de Belén y Alejandro y Roi e Ivana siendo la de estos últimos la mejor de todas, con lo que la pareja formada por el cantante y la influencer se libraban de cocinar en la siguiente prueba.

El resto de concursantes se enfrentaban a la Prueba de salvación en la que los jueces les pedían cocinar de forma individual un postre viral: tortitas japonesas con la decoración y los acompañamientos que cada uno eligiera. Y tras la cata llegaba el anuncio de que Belén Esteban y Natalia Rodríguez se salvaban de ir a la prueba de eliminación.

Nicolás Coronado, nuevo expulsado de 'Top Chef'

De esa manera, Nicolás Coronado, Benita, Alejandro Vergara y Samantha Ballantines tenían que enfrentarse a la Prueba de Fuego. Aunque Ivana como pastelera top de la semana pasada podía salvar a uno de sus compañeros y la influencer elegía por sorpresa a Benita dejando en shock a sus compañeros por salvar a uno de los nuevos.

Para salvarse de la expulsión, los tres aspirantes tenían que cocinar un coulant de pistachos junto a un coulis de frambruesas y pistacho caramelizado. Y en medio del cocinado, Paula Vázquez anunciaba que tres de los salvados podían ayudar a sus compañeros: Belén elegía a Alejandro, Natalia a Samantha y Benita a Nicolás.

Después de que los tres coulant tuvieran sus errores y aciertos, la expulsión era una incógnita. Pero antes de conocer el veredicto del jurado, Eva Arguiñano anunciaba que de nuevo la pastelera top de esta entrega por segunda semana consecutiva era Ivana Rodríguez. Y tras la buena noticia, Osvaldo Gross revelaba que el que se salvaba de la expulsión era Samantha Ballantines. Y finalmente, Paco Roncero anunciaba que el expulsado de esta semana era Nicolás Coronado, que deja 'Top Chef: dulces y famosos' tras dos semanas.