Giro sorpresa en 'Top Chef' con un abandono inesperado, dos nuevos concursantes y una favorita expulsada en TVE

Después de la expulsión de Tote Fernández la semana pasada, 'Top Chef: dulces y famosos' ha emitido este miércoles la quinta entrega de su primera temporada de TVE que ha despedido a otro pastelero y ha dado la bienvenida a un nuevo aspirante.

Y es que las cocinas de 'Top Chef' han recibido en la primera prueba de la noche a cuatro nuevos aspirantes que luchaban por incorporarse al talent presentado por Paula Vázquez. Así, la actriz y presentadora Ana Morgade, el actor Nicolás Coronado, la vidente Benita y la interiorista Alejandra Osborne se han sumado a la aventura. Los cuatro nuevos aspirantes y el resto de reposteros famosos tenían que presentar a los jueces palmeras con su sabor favorito de cuando eran niños.

Después, llegaba la prueba por equipos en la que Ivana Rodríguez al haber sido la mejor de la prueba anterior tenía la ventaja de elegir qué tríos iban a cocinar: dos veteranos y un nuevo aspirante en cada uno de los tríos. En ese reto, los jueces de 'Top Chef' les pedían que elaboraran una letter cake, donde el equilibrio entre diseño, estructura y sabor eran imprescindibles. Así, cada trío tenía que cocinar una tarta con una letra, la inicial del aspirante nuevo.

Tras la presentación de los postres, Eva Arguiñano, Paco Roncero y Osvaldo Gross decidían qué dos tríos se salvaban y qué dos tendrian que luchar por mantenerse en el programa y anunciaban que el equipo de Belén Esteban, Luis Merlo y Benita y Natalia Rodríguez, Ivana Rodríguez y Nicolás Coronado eran los mejores lo que llevaba a que ni Alejandra Osborne ni Ana Morgade optaran a entrar al programa.

Mientras que Nicolás Coronado y Benita tenían que ganarse su delantal para entrar en 'Top Chef: dulces y famosos' en la prueba de bienvenida en la que tenía que decorar seis berlinas con una temática y que cada una de ellas fuera diferente.

Después, los cuatro veteranos que habían perdido en la prueba de equipos se enfrentaban a la prueba de fuego aunque Belén Esteban como pastelera top de la semana pasada decidía salvar a Samantha Ballantines. De modo, que la expulsión estaba entre Roi Méndez, Desirée Vila y Alejandro Vergara. Los tres tenían que hacer una reproducción de un complejo postre tradicional de Malasia, cargado de técnicas poco habituales, precisión y múltiples elaboraciones.

Era una prueba muy complicada en la que los tres delantales rojos se venían abajo. En momentos determinados del cocinado, tanto Roi como Alejandro no podían contener la emoción al verse perdidos y con problemas para sacar el postre. Pero Desirée era la que peor lo pasaba al ver que su bizcocho se destrozaba al intentar enroscarlo. "Espero que ni lo prueben porque es una mierda, ya sabéis de que pie cojeo", ironizaba la atleta paralímpica.

Desirée Vila, quinta expulsada de 'Top Chef: dulces y famosos'

Después de la cata llegaba el momento más esperado de la noche pues en esta ocasión los jueces tenían que tomar tres decisiones. El primer anuncio era saber quién era la pastelera top de la semana y Eva Arguiñano revelaba que la ganadora era Ivana Rodríguez.

Tras ello, Osvaldo Gross aseguraba que de los tres pasteleros que se jugaban la expulsión, Alejandro se salvaba al haber sido el mejor de los tres. Mientras que Paco Roncero anunciaba que el quinto expulsado de 'Top Chef: dulces y famosos' era Desirée Vila dejando desolados a sus compañeros. "Me da mucha pena, os voy a echar mucho de menos. Hemos sido como una familia, es muy duro", aseveraba la atleta. "Yo no era nadie, me habéis hecho sentir enorme, os voy a echar mucho de menos a todos", añadía. "Tienes un solo pie pero dejas huella", le comentaba Eva Arguiñano tirando del humor que caracteriza a la atleta paralímpica.

Luis Merlo abandona 'Top Chef' por sorpresa y Nicolás Coronado y Benita se suman al programa

Finalmente, llegaba la hora de saber qué aspirante se ganaba un puesto en 'Top Chef' y Eva Arguiñano revelaba que el concursante que se suma al concurso de TVE es Nicolás Coronado y con ello Benita se tenía que marchar. Y justo en ese momento, Luis Merlo sorprendía a todos al anunciar que el pastelero que abandonaba el programa era él.

"Tengo que abordar otros proyectos, que no son más importantes que este, pero estaban antes", revelaba el actor de 'La que se avecina' provocando así que Benita se pueda quedar en el programa. Antes de abandonar las cocinas, Luis Merlo hacía llorar a Belén Esteban al decir que "nunca pensé que en un programa de cocina me iba encontrar con mi hermana".