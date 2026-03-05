'Top Chef: dulces y famosos' anuncia a su cuarto expulsado en TVE tras una noche llena de robos y tensión

La 1 ha emitido este miércoles la cuarta entrega de la primera edición de 'Top Chef: dulces y famosos' en la que se ha dicho adiós a un nuevo concursante tras las expulsiones de Marina Castaño, Eva Isanta y Mariano Peña las semanas anteriores.

En la primera prueba de la noche, los famosos se enfrentaban a un reto en el que tenían que elaborar una tartaleta que mezclaba lo dulce con lo salado pues era con sésamo. Tras la cata, era la chef invitada la que anunciaba que la mejor pastelera de la prueba había sido Belén Esteban.

En el segundo reto de la noche, Belén Esteban como la mejor pastelera tenía la ventaja de elegir qué parejas cocinaban juntas: Alejandro Vergara e Ivana Rodríguez, Desirée Vila y Luis Merlo, Roi Méndez y Tote Fernández, Belén Esteban y Samantha Ballantines y finalmente decidía que Natalia Rodríguez cocinara junto a Toñi Salazar, que visitaba las cocinas del programa tras haber participado en 'Bake off: famosos al horno'.

En esa prueba, los famosos tenían que elaborar un banoffee inclusivo pues tenían que elaborar una tarta para personas celíacas y veganas, que mantuviera sabor, textura y creatividad al más alto nivel. Y al verse sobrepasada, Natalia Rodríguez se venía abajo al ver que no iba a llegar a sacar adelante las dos tartas pues además apenas contaba con ayuda por parte de Toñi Salazar.

Natalia provoca una oleada de robos

Tras ver a Natalia completamente hundida y desesperada, Eva Arguiñano se acercaba a ella para tratar de ayudarla y que se recompusiera y no tirara la toalla. "Tengo la prueba perdida, yo no puedo sacar dos tartas", decía la cantante entre lágrimas dejando preocupados a sus compañeros y a la jueza.

Pero el caos de Natalia llevaba a que en un momento dado le robara la masa de la tarta a Desirée mientras que Luis Merlo le había quitado a la cantante otra de las elaboraciones sin darse cuenta. Y como se había quedado sin tarta, Desirée optaba por robar otra tarta provocando que Alejandro Vergara estallara al ver que la atleta le había quitado su tarta. "Yo quiero mi tarta ahora mismo", solicitaba el actor.

Y Desirée se la devolvía pero insistía en que Natalia le había quitado la suya y finalmente la cantante se daba cuenta de que había sido ella la que lo había liado todo al robarle la tarta a su amiga encadenando una serie de robos. Después de la cata y de que el jurado anunciara que Samantha estaba salvada, era la pastelera top la que se encargaba de elegir el trío y el dueto que se iban a enfrentar a la prueba de salvación: Ivana, Tote y Roi, Natalia y Alejandro. Pero para ser equitativos, Belén Esteban decidía sacrificarse y sumarse al dueto para que estuvieran en igualdad de condiciones.

En la siguiente prueba, Joseba Arguiñano, el hijo de Karlos Arguiñano y sobrino de Eva visitaba las cocinas de 'Top Chef: dulces y famosos' y era el encargado de elegir el postre qué tenían que cocinar. Eso sí, los concursantes no podían verlo y solo podían guiarse por el olor, el sabor y el tacto al entrar en la temida caja negra.

Después de la cata, Joseba Arguiñano anunciaba que el equipo que había elaborado el postre que más se parecía a la Carolina de Bilbao que había presentado era el rojo, es decir, el formado por Natalia Rodríguez, Belén Esteban y Alejandro Vergara, que por tanto se salvaban de jugarse la expulsión.

Tote Fernández, cuarto expulsado de 'Top Chef: dulces y famosos'

De esa manera, Ivana Rodríguez, Tote Fernández y Roi Méndez eran los tres concursantes que se iban a enfrentar a la prueba de fuego en la que tenían que elaborar unas torrijas gourmet para luchar por su permanencia en el programa que presenta Paula Vázquez. Así, tenían que llevar una torrija con un relleno que quisieran y otra torrija con una cobertura a su elección.

Y al ver que Tote Fernández no podía sacar adelante su postre, Ivana Rodríguez decidía dejar el suyo y no perfeccionar el emplatado para ayudar a su compañero para que pudiera presentar las torrijas después de ver que se acababa el tiempo y no lo sacaba.

Finalmente, después de probar las torrijas, Eva Arguiñano se encargaba de anunciar que las candidatas a pastelera top eran Samantha Ballantines y Belén Esteban siendo la colaboradora la que ganaba el premio y contará con una ventaja en el próximo programa. Mientras que Paco Roncero era el encargado una vez más de revelar que el cuarto expulsado de 'Top Chef: dulces y famosos' era Tote Fernández.