Mar de lágrimas en 'Top Chef' tras anunciar a su tercer expulsado en TVE: "Se va el corazón"

TVE ha emitido este miércoles la tercera entrega de 'Top Chef: dulces y famosos' en la que se ha dicho adiós a un nuevo concursante tras las salidas de Marina Castaño y Eva Isanta.

En la primera prueba de la noche, los jueces sorprendían a los aspirantes con un postre elaborado con casquería, un reto tan arriesgado como inesperado. Una combinación de técnica, creatividad y valentía para la que contaban con las explicaciones de Javi Estévez.

Y tras la cata, Javi Estévez anunciaba que el mejor concursante de esa primera prueba de 'Top Chef: dulces y famosos' era Samantha Ballantines, que contaba con un privilegio de cara a la segunda prueba de la noche: elegir los dos equipos.

En ese reto, cada equipo cocinaría de forma individual teniendo que seguir a uno de los chefs. Un equipo tenía que seguir las indicaciones de Eva Arguiñano para elaborar unos piononos. En su mayoría todos seguían a la chef salvo Marino Peña que no escuchaba ni veía a la chef y contaba con la ayuda de Paco Roncero.

Después llegaba el momento de la cata y los jueces anunciaban que tanto Samantha Ballantines como Alejandro Vergara y Belén Esteban se salvaban mientras que Mariano Peña y Tote Fernández tendrían que enfrentarse a la prueba de fuego.

El otro equipo tenía que elaborar unos alfajores siguiendo las indicaciones de Osvaldo Gross. Y al igual que en el equipo anterior, todos seguían bien al chef argentino salvo Ivana Rodríguez que no escuchaba y no veía y contaba con la ayuda de Eva Arguiñano.

Tras la cata, Osvaldo Gross no dudaba en decirle a Luis Merlo que su postre era 'Top Chef' y por tanto se garantizaba su continuidad en las cocinas del programa. Mientras que Desirée Vila, Roi Méndez, Ivana Rodríguez y Natalia Rodríguez no conseguían sacar adelante unos buenos alfajores.

Al ser tantos los que estaban en duda, los jueces deliberaban y decidían que los tres concursantes que se tendrían que enfrentar a la prueba de fuego serían Mariano Peña, Natalia Rodríguez e Ivana Rodríguez. Pero como Desirée Vila contaba con un privilegio por haber sido la mejor pastelera de la semana pasada podía salvar a uno de los tres y decidía darle una oportunidad a la otra 'hermana Corleone', Natalia.

Mariano Peña, tercer expulsado de 'Top Chef: dulces y famosos'

De ese modo, la tercera expulsión de 'Top Chef: dulces y famosos' estaba entre Mariano Peña e Ivana Rodríguez y para salvarse tenían que elaborar una isla flotante con hilos de caramelo. No era un postre fácil y los dos delantales naranjas cometían algunos errores y presentaban unos postres parejos.

Antes de conocer al expulsado de la semana, Eva Arguiñano anunciaba que el pastelero top de la semana estaba entre Samantha Ballantines y Alejandro Vergara siendo la drag la ganadora de ese privilegio.

Después, era Paco Roncero el que reconocía que los dos habían cocinado fantástico y que les habían presentado postres muy bien hechos pero que los pequeños detalles cuentan mucho y por eso el tercer expulsado de 'Top Chef: dulces y famosos' era Mariano Peña. "Te vamos a echar mucho de menos, es el corazón del equipo", comentaba Ivana entre lágrimas.

Pero si había alguien a quién rompía la expulsión de Mariano Peña era a Belén Esteban. "Me ha robado el corazón, no sé lo que ha hecho", reconocía el actor de 'Aída'. "Somos como el matrimonio y para mí va a ser un poco duro, éramos un cuadro, nos hemos reído mucho", confesaba a Belén Esteban entre lágrimas. "Pero tú eres una roca dura de Chipiona y puedes con esto y con más", añadía Mariano.