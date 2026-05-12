David Broncano ha comenzado una nueva semana recibiendo en 'La Revuelta' a Mariano Peña. El actor ha acudido para promocionar 'Barrio Esperanza', la serie que TVE emite los miércoles, protagonizada por Mariona Terés y en la que él da vida a Don Antonio. Sin embargo, la entrega de este lunes ha tenido otra invitada sorpresa.

En un momento dado, Broncano daba la bienvenida a Carolina Sobe, que se encontraba en el patio de butacas presenciando el programa. La exconcursante de 'Gran Hermano' y colaboradora televisiva pedía que le dejaran un micrófono, tras lo cual informaba al presentador que su hermana era Dnoé Lamiss, con la que el jienense trabajó hace muchos años en Cuatro.

"Mi hermana Dnoé trabajó contigo", le explicó Carolina Sobe. Algo que ratificó el conductor de 'La Revuelta' ante un Mariano Peña que no daba crédito: "Conozco a su hermana. En el primer programa en el que yo trabajé en mi vida, en Cuatro, hace ya… ¿Eres hermana de Dnoé?", se interesó Broncano, visiblemente sorprendido. Aunque la verdadera sorpresa se la llevó segundos después.

La sorpresa de Broncano al enterarse de la muerte de Dnoé Lamiss

Carolina Sobe y David Broncano en 'La Revuelta'.

Y es que la televisiva le informó que su hermana había muerto hace meses: "Sí, bueno de la fallecida Dnoé que falleció". "¿Falleció? Ay dios mío", soltó, estupefacto el presentador, dejando claro que no tenía ni idea. "Además te escribí a Instagram pero como no lo lees", le reprochó la invitada. "La verdad es que esto no me lo esperaba", reconoció el cómico, antes de poner en contexto a la audiencia: "Bueno para la gente que no lo sabe, su hermana fue compañera mía hace un montón de años, le tenía mucho cariño, pero me he enterado ahora que ha fallecido, no lo sabía".

"El 7 de septiembre falleció", le comunicó Carolina Sobe. "Pues lo siento muchísimo, un abrazo", añadió Broncano, visiblemente afectado por la noticia. Sin embargo, quitándole hierro al asunto, ella se mostró bastante optimista: "Pero bueno, la vida sigue y hay que ver 'Barrio Esperanza'", sentenció, haciendo un guiño al invitado de la noche.

Dnoé Lamiss falleció tras no haber podido superar una neumonía que padecía, según informó en su momento la propia Carolina Sobe. La artista entró en coma el pasado mes de julio y permaneció desde entonces ingresada en un hospital de Madrid. Aunque su familia y sus amigos mantuvieron en todo momento las esperanzas de que pudiera remontar, finalmente no fue así.

📺 BRONCANO se entera del fallecimiento de DNOÉ LAMISS, ex compañera de trabajo y hermana de CAROLINA SOBE. pic.twitter.com/I3LStnMiWT — ‎rs10 (@rafalozzz) May 11, 2026

Carolina Sobe informó en 'No somos nadie' del delicado estado de su hermana

Fue Carolina Sobe la que dio la noticia en el programa de Ten 'No somos nadie': "Mi hermana mayor lleva 40 días en coma. Está ingresada en la UCI porque lleva mucho tiempo delicada. Tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral". Días después de esto, ella misma comunicaba el triste desenlace: "Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero hermana. 24/03/1972- 07/09/2025", escribió en redes sociales.

Al margen del tirón mediático de su hermana, Dnoé Lamiss comenzó a labrarse una trayectoria como actriz y bailarina desde muy joven. Aunque su mayor triunfo lo alcanzó cuando empezó a trabajar como reportera del programa 'Estas no son las noticias', que presentó Héctor de Miguel (Quequé) en Cuatro y en donde coincidió con David Broncano y con Anna Simón. Con su estilo único y su gran verborrea, Dnoé entrevistó a los personajes más destacados del panorama social.