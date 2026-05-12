Por qué Mariano Peña, actor de 'Barrio Esperanza', reniega de su personaje en 'Aída' que marcó su carrera

Mariano Peña ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este lunes para continuar con la promoción de 'Barrio Esperanza' y presentar su nueva obra de teatro 'Los del Camping'. Y durante el inicio de su entrevista, cuando David Broncano ha tratado de rememorar su tiempo en 'Aída', el actor no se ha cortado en explicar el motivo por el que no le gusta hacer mención a su papel en la serie durante sus entrevistas.

Nada más llegar al escenario de 'La Revuelta', el intérprete ha lamentado no haber conseguido un regalo para el humorista en su primera visita al espacio de La 1. Cabe recordar que, pese a participar en 'Aída y vuelta', el actor no acudió a la cita del elenco con David Broncano a principios de año para promocionar la película. Y al reflexionar sobre su trayectoria, el invitado ha sorprendido al presentador por cómo se ha referido a la mítica serie de Telecinco.

Mariano Peña evita mencionar a 'Aída' en 'La Revuelta' y explica sus motivos: "No me gustaría seguir asociándome a la serie"

"Cuando yo empecé con esa serie que me hizo tan famoso no sabíamos, no teníamos ni idea ninguno...", ha tratado de explicar el actor que encarnó al emblemático personaje de Mauricio Colmenero, dejando al descubierto su pretensión de rememorar los diez años que pasó en la ficción encabezada por Carmen Machi sin mencionarla de forma literal.

Hay Mariano Peña para rato. Este nos jubila a todos.



Personaje que hace, personaje que le coges cariño. No falla ❤️ #LaRevuelta pic.twitter.com/NZGVQ40KiI — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 11, 2026

Ha sido entonces cuando se ha sincerado sobre el motivo por el que evita referirse a la popular serie en sus entrevistas. "Hombre lo que no me gustaría es, ya que la gente me asocia a la serie, no me gustaría seguir asociándome yo también a ella", ha confesado el actor. "Fueron diez años, no sabíamos nunca lo que iba a pasar en el capítulo siguiente, en la siguiente temporada...", ha rememorado el invitado dando pie durante el resto de la entrevista a todo tipo de bromas por su negativa a llamar a la serie por su nombre.

"Lo que pasa es que un actor a lo que aspira es a hacer un montón de personajes. Y cuando ya has tenido éxito... Es mejor no menear, camisa de cuadro, señor enfadado y ya está", ha reflexionado Mariano Peña ante el presentador de 'La Revuelta', haciendo balance sobre cómo el personaje que más fama le ha encasillado de forma inevitable en un tipo de papel, como es el caso de 'Barrio Esperanza'.

Y cuando ha llegado el momento de someterse a las preguntas clásicas, el actor ha sorprendido a David Broncano al negarse a ofrecer una cifra concreta sobre su patrimonio. "Mucha gente alucina pero yo voy cogiendo del saco. Cuando el saco no chilla es buena señal, pero yo vivo al día. Me gusta vivir bien, sin grandes lujos, entonces voy cogiendo. Cuando note que la cosa está seria pues ya me aprieto el cinturón", se ha limitado a contestar sobre la cantidad de dinero que tiene en el banco.

"Vamos a decir 10 relaciones", ha contestado Mariano Peña ante la segunda pregunta clásica. "Yo sabía donde venía", ha insistido cuando el presentador ha destacado que se trata de "una cifra muy concreta". "Ha sido un buen mes entonces, no es un dato fácil", ha reconocido el humorista antes de finalizar la entrevista.