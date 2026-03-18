¿Tendrá temporada 2 la serie 'Pura Sangre' tras la emisión del último capítulo este miércoles en Telecinco?

Telecinco ofrecerá este miércoles 18 de marzo el capítulo 8 de 'Pura Sangre'. Se trata del último episodio de la primera temporada en el que viviremos la apertura del testamento de Rosario y en el que parte de los Acuña del Monte se verán acorralados por la Guardia civil.

La primera temporada de 'Pura Sangre' ha constado de ocho episodios, de modo que tras la emisión de toda esta tanda, la ficción se despedirá de la audiencia este miércoles a la espera de conocer si contará con más capítulos.

Cabe decir que aunque la intención de la cadena era convertir 'Pura sangre' en una saga con una serie de largo recorrido por ahora se desconoce si Mediaset renovará la ficción. Según ha confirmado El Televisero la segunda temporada no está ni mucho menos producida y la pelota está ahora en Mediaset, pese a lo especulado en algunos medios.

Sin embargo, la segunda tanda de episodios sí que formaba parte de los planes del grupo con este proyecto de ficción. "Está diseñada para que sea una serie de largo recorrido y dure mucho", explicaron Ghislain Barrois, el director de la división de producción de Cine y Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset y Macarena Rey, CEO de Shine Iberia en la presentación de la serie.

Pese a estas palabras, parece complicado que finalmente la segunda temporada de 'Pura sangre' reciba luz verde por parte de Mediaset. Primero por audiencias, pues la serie protagonizada por Amaia Salamanca y Blanca Romero acumula una media del 8,6% y 671.000 espectadores y además ha ido de más a menos anotando mínimo la semana pasada con un 7,5% y 577.000 seguidores.

Por otro lado, hay que recordar que la productora decidió prescindir de Nacho Faerna, su director de ficción y cocreador de la serie, por lo que parece muy remoto que la historia de los Acuña del Monte pueda continuar con nuevos episodios.

Avance del último capítulo de 'Pura Sangre'

Escena del capítulo 8 de 'Pura Sangre'

En el octavo episodio de 'Pura Sangre' titulado 'La última pieza', los Acuña del Monte se preparan para despedir a Rosario en medio de las tensiones familiares generadas tras los últimos acontecimientos. Héctor lleva horas desaparecido. Solo Consuelo conoce el motivo que le llevó a enfrentarse a su padre y a huir. Refugiado en la Casa del Cerro junto a Camino, intenta asimilar el secreto que le ha revelado la fiel guardesa de La Galana y que ha trastocado por completo su existencia. ¿Qué hubiera sido de su vida si su padre no se hubiera inmiscuido en su historia junto a Fátima?

Mientras tanto, Jacobo trata de justificar ante Miranda sus últimos viajes a Suiza, pero sus explicaciones no hacen más que aumentar la desconfianza de su mujer. En pleno funeral y para sorpresa de todos, Héctor reaparece para rendir un emotivo homenaje a su madre.

Tras la ceremonia, el capitán Cano y Alicia trasladan a Acuña y a Jacobo para interrogarles. Aunque la investigación empieza a alejarse de Luis Robles, Fernando Vázquez no está dispuesto a olvidar ni a perdonar el daño que el marqués ha querido causar a su familia.

En la lectura del testamento de Rosario, la familia descubre que la matriarca dejó preparado un último movimiento que nadie esperaba y que cambia el destino de todos.