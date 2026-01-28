Cuántos capítulos tiene en total 'Pura Sangre' y de qué va la nueva serie que estrena Telecinco

Telecinco estrena este miércoles, 28 de enero 'Pura Sangre', su nueva apuesta de ficción para el prime time tras la entrega de 'First Dates'. Se trata de un thriller rural producido por Shine Iberia ('MasterChef') y con el que la cadena busca su propio 'Yellowstone' tal y como declararon sin ningún pudor en la presentación de la serie.

Se trata de un intenso drama coral que combina conflictos familiares, romance, thriller y misterio en el corazón de una poderosa saga aristocrática, con el entorno rural y ecuestre como telón de fondo y una investigación criminal como detonante de todas sus tramas.

La historia de 'Pura Sangre' comienza en La Galana, la finca señorial de los marqueses de Monteclaro, cuando Caporal, el semental más valioso de la yeguada, aparece envenenado junto a varios potros. La investigación de lo sucedido revelará que el conflicto viene de lejos y que lo que realmente está en juego son secretos familiares, intereses cruzados, rivalidades históricas y tensiones sociales que no solo afectan al núcleo familiar y a los trabajadores de la finca, sino también al conjunto de la comarca de Camponuevo y a sus habitantes.

'Pura Sangre' cuenta con un reparto espectacular encabezado porÁngela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc. Junto a ellos también estarán otros actores como Eva Ugarte, Berta Bolufer, Belén López, Miquel Fernández, César Mateo, Juanfra Juárez, María García-Concha, Pablo Álvarez, Pilar Gómez, Alfredo Villa, Nuria Gómez y Carla Domínguez entre casi un centenar de actores.

Cabe decir que la primera temporada de 'Pura Sangre' consta de ocho capítulos de unos 65-70 minutos. No obstante, la intención de Mediaset y de Shine Iberia es hacer muchas temporadas. De hecho, la segunda ya está escrita. "La segunda temporada está escrita y a la espera de comenzar el rodaje. Está diseñada para que sea una serie de largo recorrido y dure mucho", destacaban tanto Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, como Macarena Rey, CEO de Shine Iberia.

¿De qué trata 'Pura Sangre', la nueva ficción que estrena Telecinco?

Elenco completo de 'Pura Sangre'.

'Pura Sangre' se adentra en el universo de La Galana, la finca señorial ligada al Marquesado de Monteclaro desde hace generaciones, dedicada a la agricultura, a la ganadería, a la caza y, especialmente, a la cría de caballos de pura raza. Al frente del linaje se encuentra Rosario del Monte (Ángela Molina), heredera del marquesado de Monteclaro, una mujer de firmes convicciones, profundamente unida a la tierra y a la vida sencilla, que nunca ha querido adoptar el estilo de vida social acorde a su estatus ni trasladarse a Madrid, pese a los problemas de salud que arrastra desde hace años. A su lado, su marido José Antonio Acuña (Pep Munné) dirige la sociedad que administra el patrimonio familiar con una visión ambiciosa e innovadora que choca frontalmente con el apego a las tradiciones que Rosario heredó de su padre, generando una tensión constante entre progreso y legado.

Sus hijos crecieron al margen de la rutina cotidiana de La Galana. Miranda (Amaia Salamanca), alta ejecutiva de una consultora financiera y futura heredera del legado familiar, es una mujer de éxito, elegante y habitual de la prensa social, aunque pocos conocen su verdadera personalidad. Está casada con Jacobo Valverde (Jaime Zatarain), amigo de la infancia y exjinete de renombre, que proyecta la imagen de marido ejemplar y yerno perfecto. Muy distinto es Héctor (Aitor Luna), el primogénito de la familia, enviado por su padre a estudiar al extranjero. Reportero de guerra y nómada por elección, vive atraído por los escenarios extremos y el riesgo.

El envenenamiento de Caporal sacude los cimientos de la familia y del entorno. La recién llegada teniente del SEPRONA Alicia Hermida (Blanca Romero), una mujer carismática, locuaz y poco convencional, se hace cargo del caso y pronto descubre que el sabotaje es el último episodio de un conflicto gestado durante años, con raíces económicas, políticas, sociales y personales, y un trasfondo de secretos que afectan a toda la familia Acuña y a su entorno. Lo que prometía ser un destino apacible, donde la teniente Hermida pudiera cumplir su sueño de ser madre, se convierte en un escenario cada vez más complejo, marcado también por una relación inesperada que tensionará aún más el frágil equilibrio del universo de los Acuña.

En este ecosistema cargado de tensiones, la figura de Consuelo Cifuentes (Maru Valdivielso), la guardesa de La Galana, adquiere un papel clave. Discreta y leal, su familia lleva generaciones al servicio del marquesado y conoce cada rincón de la finca y cada una de las historias que en ella se esconden. Junto a ella, Marta Uribe (Eva Ugarte), la veterinaria de la yeguada, mantiene una relación en secreto con Héctor cada vez que este regresa a casa.

La familia Acuña del Monte no carece de enemigos. Para muchos, el principal sospechoso del envenenamiento es Fernando Vázquez (Pedro Casablanc), presidente de la cooperativa agraria local y rival histórico del marquesado, una enemistad heredada de su padre. Años atrás mantuvo un breve romance con Consuelo. Divorciado desde hace años, vive con su hija Camino (Berta Bolufer), una joven formada en diseño gráfico y programación que regresó al pueblo tras la pandemia y que, al conocer a Héctor, comienza a cuestionar todo lo que se dice sobre los Acuña del Monte.