Crítica a la serie 'Pura Sangre': Una exquisitez visual que peca de demostrar demasiado en un metraje que juega en contra

Telecinco estrena este miércoles 'Pura Sangre', su nueva ficción con la que pretende seguir demostrando que ha dado un salto de calidad en sus series tras años sin apostar por ellas. La serie producida por Shine Iberia ('MasterChef') es el reflejo perfecto de lo que busca Mediaset: un producto muy cuidado, con un reparto espectacular y una trama que atrapa.

El primer capítulo funciona como un aperitivo de todo lo que está por venir. Y es que sirve para poner en situación al espectador sobre la trama principal, mostrando casi desde el inicio cuál es la pieza clave del thriller: averiguar quién ha envenenado a los caballos de La Galana, la finca en la que viven los marqueses de Monteclaro.

Pero eso solo es el punto de partida para empezar a desgranar un sinfín de secretos familiares y venganzas entre los Acuña y los Vázquez. Porque sí, en 'Pura Sangre' vamos a poder ver una serie de sagas familiares enfrentadas a lo 'Falcon Crest'. También evocará a un título muy recordado en nuestro país: 'Gran Reserva'.

Un reparto de lujo con claros y oscuros

Uno de los puntos fuertes lo encontraremos, sin lugar a dudas, en su elenco artístico. A la cabeza se encuentra Ángela Molina, que interpreta de forma magistral a Rosario del Monte, la marquesa de Monteclaro, una mujer con carácter y muy feminista, pero que también tiene una parte muy vulnerable. Un papel que contrasta (y mucho) con el de su marido, José Antonio Acuña, a quien interpreta otro gran nombre de la interpretación como Pep Munné. Nada más verle, es posible que ya empieces a odiarle. El matrimonio es la punta de lanza de toda una historia que se vislumbra muy interesante.

Si hay alguien que destaca es Amaia Salamanca. La actriz vuelve a la cadena que la vio triunfar con 'Sin tetas no hay paraíso'. Pero nada queda de esa joven muchacha. En 'Pura Sangre' da vida a una mujer con mucha personalidad, independiente y con un arco que puede ser muy sorprendente; más cuando empiece a desarrollarse su relación con Alicia Hermida, la guardia civil a la que interpreta Blanca Romero.

Blanca merece un apartado aparte en esta ficción porque, sin duda, será el punto de conexión entre la trama principal de la ficción y la investigación. Su personaje, además, destensará la trama principal gracias a la vis cómica que tiene junto a su compañero de batalla, a quien da vida Juanfra Juárez. Además, el hecho de que se presente como una mujer lesbiana de forma natural también es de agradecer y nos dará mucho juego. En este sentido, auguro que tendremos un "Mirandicia", el 'shippeo' entre ambas protagonistas.

Dentro de ese formidable reparto, no quiero dejarme a otros dos pesos pesados que sin duda son otro de los aciertos de 'Pura Sangre'. Por un lado, Maru Valvidieso, por quien tengo una debilidad especial. Ella da vida a Consuelo, la guardesa de La Galana. Y por otro, el que desde el principio se presenta como el gran rival de los Acuña, Fernando Vázquez, interpretado por el inconmensurable Pedro Casablanc. Y ojo cuidado con los prejuicios porque nada es lo que parece y, aunque se nos presente como el gran villano, es un personaje que puede sorprender para bien... o para mal.

Hay otros personajes que parecen más secundarios en el primer capítulo, aunque prometiendo adquirir más protagonismo con el paso de los capítulos. Es el caso de Jacobo (Jaime Zatarain), Héctor Acuña (Aitor Luna) o Berta Bolufer (Camino Vázquez).

Una exquisitez visual y un metraje que juega en su contra

Y si por algo llama la atención 'Pura Sangre' es por lo bien grabada que está. Después de 'La Favorita 1922' y 'La Agencia', que ya dieron un salto de calidad muy grande, en esta ficción se da un paso más allá, pues más del 80% de las escenas se han rodado en exteriores. Algo que se agradece. Podemos decir que otro de los personajes de la serie es el paisaje y el uso de los caballos en un entorno ecuestre que seduce. Es de esas series que dan gusto verlas y que tienen factura cinematográfica.

Por ello, se valora la apuesta por querer gustar y por demostrar que hay poderío. Aunque sí que puede pecar en exceso de querer agradar demasiado. Y es que, si hay algo que juega completamente en contra de este primer episodio, es su excesivo metraje, pues dura alrededor de una hora y 15 minutos. Es ahí donde Mediaset vuelve a fallar en un momento en el que el prime time comienza tan tarde. Solo espero que se le cuide a nivel publicitario como ya hizo con 'La Agencia' porque, si no, es muy posible que la gente termine desconectando y no vuelva.

En este sentido, hay que señalar que hay momentos del capítulo de estreno que se hacen un tanto pesados, sobre todo por querer mostrar y presentarnos a todos los personajes en este primer episodio. Quizás habría sido mejor reservarse alguno para el siguiente capítulo y tener también otro aliciente para querer seguir consumiendo la serie. Eso sí, la ficción consigue tenerte pegado a la pantalla y dejarte con ganas de más con lo que sucede en su final, en el que parece que empieza a verse uno de los grandes secretos del thriller. Ahora solo queda ver si la audiencia respalda este piloto de 'Pura Sangre'. Yo solo deseo que no nos dejen con las tramas sin cerrar porque la intención es grabar una segunda temporada (y puede que alguna más).

De qué va 'Pura Sangre'

'Pura Sangre' se adentra en el universo de La Galana, la finca señorial ligada al Marquesado de Monteclaro desde hace generaciones, dedicada a la agricultura, a la ganadería, a la caza y, especialmente, a la cría de caballos de pura raza.

La historia comienza en La Galana, la finca señorial de los marqueses de Monteclaro, cuando Caporal, el semental más valioso de la yeguada, aparece envenenado junto a varios potros. La investigación de lo sucedido revelará que el conflicto viene de lejos y que lo que realmente está en juego son secretos familiares, intereses cruzados, rivalidades históricas y tensiones sociales que no solo afectan al núcleo familiar y a los trabajadores de la finca, sino también al conjunto de la comarca de Camponuevo y a sus habitantes.