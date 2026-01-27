'Pura Sangre', avance del capítulo de estreno de la nueva serie con Ángela Molina y Amaia Salamanca

Este próximo miércoles, 28 de enero, a partir de las 23:00 horas, Telecinco estrena su nueva gran apuesta de ficción, 'Pura Sangre', con Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc al frente del elenco artístico principal.

Producida en colaboración con Shine Iberia ('MasterChef'), esta serie, que se desarrolla en un entorno ecuestre, ha sido vendida como una "superproducción" porque el 80% del rodaje se ha llevado a cabo en exteriores; con más de 25 localizaciones entre Aranjuez, Cenicientos o Méntrida (Toledo). Además, se ha hecho uso de más de 130 caballos y participa un amplio reparto con hasta 90 actores.

Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, afirmó en su presentación que 'Pura Sangre' se ha concebido como una especie de 'Falcon Crest' a la española. Por su parte, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, ponía a 'Yellowstone' como gran referente.

Por ahora, hay cerrada y pendiente de emisión una primera temporada de ocho capítulos de 65 minutos de metraje. Aunque la segunda tanda de episodios ya está escrita; todo dependerá del rendimiento en audiencias. "Está diseñada para que sea una serie de largo recorrido y dure mucho", avanzó Macarena Rey.

La ejecutiva también subrayó que 'Pura Sangre' "tiene los tres ingredientes más importantes: un magnífico guion, una historia que atrapa con muchos giros y un casting espectacular con lo mejor de este país". "Es la historia de una saga familiar, tiene drama, thriller, es una historia de grandes pasiones que te atrapa desde el minuto 1", aseveró.

A continuación, te ofrecemos el avance del capítulo de estreno, que lleva por título 'Tu reino por un caballo':

Rosario del Monte, marquesa de Monteclaro, vive entregada a La Galana, su finca familiar, y a su gran pasión: los caballos. Casada con José Antonio Acuña, empresario y terrateniente responsable de la gestión de la propiedad, mantiene con él una relación sólida, aunque con visiones opuestas sobre el legado familiar: la mirada pragmática de Acuña para los negocios choca con el apego de Rosario a las tradiciones y con el elevado coste de la yeguada.

El principal activo de La Galana es Caporal, un semental excepcional por el que un poderoso jeque árabe está dispuesto a pagar hasta 10 millones de euros. Rosario rechaza la oferta y, semanas después, el caballo aparece envenenado junto a otros potros de la finca. La tragedia coincide con el regreso de Héctor, hijo mayor del matrimonio, reportero de guerra recién llegado de una zona de conflicto, y de Miranda, la hija menor, que abandona Madrid junto a su marido Jacobo para arropar a su madre.

El eco de lo ocurrido alcanza a la Consejería de Transición Energética, donde la consejera Soraya Mondragón impulsa un proyecto para la creación de una planta de hidrógeno verde en la zona, una iniciativa a la que Acuña, a espaldas de su familia, no es ajeno y que ha generado un fuerte malestar entre agricultores, ganaderos y los socios de la cooperativa de San Roque.

De la investigación del envenenamiento se hace cargo la teniente del SEPRONA Alicia Hermida, recién llegada al cuerpo tras solicitar su traslado desde la UCO con la esperanza de encontrar un destino más tranquilo y cumplir su deseo de ser madre.

Sin embargo, pronto se topará con una realidad de intereses enfrentados y amenazas recientes. Aunque Fernando Vázquez, director de la cooperativa y viejo enemigo de los Acuña, se perfila como principal sospechoso, el foco del SEPRONA se desplazará hacia Luis Robles, su sobrino.