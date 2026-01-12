Telecinco presenta su serie 'Pura Sangre': Reparto completo, plan de emisión, avance y tráiler oficial

Mediaset sigue apostando fuerte por la ficción. Tras estrenar el pasado año 'La favorita 1922' y 'La Agencia', ahora Telecinco arranca 2026 con el estreno de 'Pura Sangre', la nueva serie de Shine Iberia ('MasterChef') y con un elenco de lujo encabezado por Ángela Molina, Amaia Salamanca, Blanca Romero, Pep Munné, Aitor Luna, Maru Valdivieso , Pedro Casablanc y Jaime Zatarain, entre otros.

Previo a su próximo estreno, que aún no tiene fecha anunciada, Mediaset ha presentado todos los detalles de esta nueva ficción en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero. En ella, Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España ponía en valor el gran trabajo que han realizado con esta ficción y ponía a 'Pura Sangre' de ejemplo de la estrategia de ficción que quiere llevar a cabo el grupo. "Hemos dado un giro a nuestra estrategia y damos prioridad a la calidad sobre la cantidad", recalcaba. A este respecto reconocía que su objetivo pasa por estrenar como mucho dos series al año. "Mimamos cada producto", añadía al respecto.

Por su parte, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, agradecía a Mediaset la confianza por sacar adelante su primer gran proyecto de ficción original. Asimismo, la productora ejecutiva destacaba cuáles son los grandes ingredientes de 'Pura Sangre': "Tiene los tres ingredientes más importantes: un magnífico guion, una historia que atrapa con muchos giros y un casting espectacular con lo mejor de este país". "Pura Sangre es la historia de una saga familiar, tiene drama, thriller, es una historia de grandes pasiones y que te atrapa desde el minuto 1", añadía.

El plan de emisión de 'Pura Sangre' y su futuro

Posado grupal de 'Pura Sangre'

Tanto desde Mediaset como desde Shine Iberia se ha incidido en la superproducción que hay detrás de 'Pura Sangre' con un 80% del rodaje en exteriores con más de 25 localizaciones entre Aranjuez, Cenicientos o Méntrida y en el uso de más de 130 caballos y un amplio reparto con hasta 90 actores.

Ghislain Barrois dejaba claro que la serie se concibió como una especie de 'Falcon Crest' a la española mientras que Macarena Rey ponía a 'Yellowstone' como gran referente. En este sentido, incluso bromeaban con que pudiera haber varios spin-off. Lo que por ahora está cerrada es una primera temporada de ocho capítulos de 65 minutos y con la segunda temporada ya escrita. "La segunda temporada está escrita y a la espera de comenzar el rodaje", aclaraban. "Está diseñada para que sea una serie de largo recorrido y dure mucho", apostillaba Macarena Rey.

Al preguntar desde El Televisero si Mediaset ya tiene algún tipo de acuerdo comercial para vender 'Pura Sangre' a alguna plataforma como ha pasado con 'La Favorita 1922' y Netflix o 'La Agencia' y Disney Plus+, Ghislain Barrois ha dejado claro que su máxima prioridad es que la gente vea la serie en Telecinco. "Hemos hecho absolutamente todo para intentar que funcione, hay una campaña muy agresiva", empezaba señalando el directivo antes de confirmar que si que hay conversaciones con alguna plataforma.

La pulla de Ángela Molina a Mediaset por el horario tardío

A continuación se pronunciaban los protagonistas de la ficción. Ángela Molina destacaba que 'Pura Sangre' es "una serie desconcertante pero que conserva la premisa que es el amor familiar". "Es una historia muy nuestra, todo sucede en ese micromundo que es el pueblo y en la familia", apostillaba. Pero además, la actriz no dudaba en lanzar una pulla a Mediaset por los horarios tardíos del prime time. "Si esta serie la emitiesen en un horario que la gente no tuviera sueño, la vería todo el mundo", sentenciaba.

Pese a que el rodaje no fue fácil porque fueron 17 semanas entre mayo y agosto y tuvieron jornadas de mucho calor, Blanca Romero se ha mostrado entusiasmada con el equipo. "Venía con mucho miedo porque yo acabé muy harta de los rodajes, pero ha sido un rodaje muy fácil, terminé con ganas de seguir grabando. Repetiría 'Pura Sangre' otras cuatro temporadas", confesaba la actriz.

"Hay pocas series españolas que tengan escenarios tan bonitos", destacaba por su parte Maru Valdivieso al hablar de los puntos fuertes que tiene la nueva serie de Telecinco. Mientras que Pedro Casablanc explicaba que es "una serie que trata los problemas que los pobres causamos a los ricos y del odio que nos tienen los ricos a los pobres".

Así es 'Pura Sangre'

'Pura Sangre' se adentra en el universo de La Galana, la finca señorial ligada al Marquesado de Monteclaro desde hace generaciones, dedicada a la agricultura, a la ganadería, a la caza y, especialmente, a la cría de caballos de pura raza.

Al frente del linaje se encuentra Rosario del Monte (Ángela Molina), heredera del marquesado de Monteclaro, una mujer de firmes convicciones, profundamente unida a la tierra y a la vida sencilla, que nunca ha querido adoptar el estilo de vida social acorde a su estatus ni trasladarse a Madrid, pese a los problemas de salud que arrastra desde hace años. A su lado, su marido José Antonio Acuña (Pep Munné) dirige la sociedad que administra el patrimonio familiar con una visión ambiciosa e innovadora que choca frontalmente con el apego a las tradiciones que Rosario heredó de su padre, generando una tensión constante entre progreso y legado.

Sus hijos crecieron al margen de la rutina cotidiana de La Galana. Miranda (Amaia Salamanca), alta ejecutiva de una consultora financiera y futura heredera del legado familiar, es una mujer de éxito, elegante y habitual de la prensa social, aunque pocos conocen su verdadera personalidad. Está casada con Jacobo Valverde (Jaime Zatarain), amigo de la infancia y exjinete de renombre, que proyecta la imagen de marido ejemplar y yerno perfecto. Muy distinto es Héctor (Aitor Luna), el primogénito de la familia, enviado por su padre a estudiar al extranjero. Reportero de guerra y nómada por elección, vive atraído por los escenarios extremos y el riesgo.

El envenenamiento de Caporal sacude los cimientos de la familia y del entorno. La recién llegada teniente del SEPRONA Alicia Hermida (Blanca Romero), una mujer carismática, locuaz y poco convencional, se hace cargo del caso y pronto descubre que el sabotaje es el último episodio de un conflicto gestado durante años, con raíces económicas, políticas, sociales y personales, y un trasfondo de secretos que afectan a toda la familia Acuña y a su entorno. Lo que prometía ser un destino apacible, donde la teniente Hermida pudiera cumplir su sueño de ser madre, se convierte en un escenario cada vez más complejo, marcado también por una relación inesperada que tensionará aún más el frágil equilibrio del universo de los Acuña.

En este ecosistema cargado de tensiones, la figura de Consuelo Cifuentes (Maru Valdivielso), la guardesa de La Galana, adquiere un papel clave. Discreta y leal, su familia lleva generaciones al servicio del marquesado y conoce cada rincón de la finca y cada una de las historias que en ella se esconden. Junto a ella, Marta Uribe (Eva Ugarte), la veterinaria de la yeguada, mantiene una relación en secreto con Héctor cada vez que este regresa a casa.

La familia Acuña del Monte no carece de enemigos. Para muchos, el principal sospechoso del envenenamiento es Fernando Vázquez (Pedro Casablanc), presidente de la cooperativa agraria local y rival histórico del marquesado, una enemistad heredada de su padre. Años atrás mantuvo un breve romance con Consuelo. Divorciado desde hace años, vive con su hija Camino (Berta Bolufer), una joven formada en diseño gráfico y programación que regresó al pueblo tras la pandemia y que, al conocer a Héctor, comienza a cuestionar todo lo que se dice sobre los Acuña del Monte.