Entrevista a Amaia Salamanca ante el estreno de 'Pura Sangre': "Telecinco quiere proyectos potentes para llamar la atención"

Amaia Salamanca regresa a Telecinco 16 años después de su último proyecto en la cadena dando vida a la reina Letizia en 'Felipe y Letizia'. Lo hace como una de las protagonistas de 'Pura Sangre', la nueva serie de la cadena producida por Shine Iberia y que se ha vendido como la 'Yellowstone' española.
La serie consta de una primera temporada de ocho capítulos pero aspira a ser una ficción de largo recorrido. De hecho, la segunda temporada ya está escrita. Solo el tiempo y la audiencia dirán si 'Pura Sangre' puede continuar o no.
Amaia Salamanca encabeza el reparto de 'Pura Sangre' junto a Ángela Molina, Blanca Romero, Pep Munné, Aitor Luna, Jaime Zatarain, Pedro Casablanc y Eva Ugarte, entre muchos otros pues el elenco está formado por cerca de 90 actores.
En El Televisero pudimos hablar con Amaia Salamanca sobre su personaje Miranda Acuña, sobre las capas que está por descubrir y de lo importante que es que haya proyectos como este en los que los personajes femeninos son los protagonistas apostando además por diversidad en las edades y en las identidades sexuales.
Hace unos días participaste en una mesa redonda por la película de Trueba en la que te dijeron que tú eres una actriz de televisión que hace cine y eso puede ser un prejuicio. ¿Sientes que a lo largo de estos años se te ha encasillado en un tipo de formato?
No, no creo que se me haya encasillado tampoco, porque yo he seguido haciendo cine, lo que pasa es que a lo mejor no han sido películas que hayan tenido mucho más recorrido, y David Trueba te da ese recorrido ya por ser el director que es. No, yo creo que siempre he ido haciendo todo tipo de proyectos, porque aparte luego en cuanto a género he hecho comedia, he hecho drama, he hecho ahora en abril, se estrenó una peli que he hecho de terror, que no había hecho nada, o sea, como que siempre me ha ido gustando hacer distintas cosas.
Si que es verdad que es la gente la que se sorprende porque yo tuve una época de gran éxito con 'Sin tetas' en la tele porque fue algo que se vio muchísimo. Después con 'Gran Hotel' que también fue una serie como bastante reconocida, entonces creo que mis éxitos, o incluso lo de Leticia también, que también fue aquí en Telecinco, ha sido más vinculados a la tele y a lo mejor por eso me vinculan más con la tele pero yo he seguido como abriendo el abanico.
Vuelves a Telecinco después de muchos años. ¿Cómo ha sido volver a la que fue tu casa? Y no sé si eso fue otro de los alicientes que te animó a participar en 'Pura Sangre'.
Es verdad que llevaba mucho tiempo sin volver a Telecinco. Yo creo que aquí hice 'Sin tetas no hay paraíso' y y lo de 'Felipe y Leticia' y he pasado muchos años sin volver por aquí, pero en realidad fue Macarena Rey y la productora los que se pusieron en contacto, hicimos el casting. En un principio cuando hice el casting no sabía que era para Telecinco. Después cuando lo supe pues encantada de volver por aquí después de tantos años, pero ya te digo que en un inicio no lo sabía.
Has recalcado tanto en la rueda como ahora lo del casting. Mucha gente se pensará que con tantos años de carrera como tienes ya lo tenéis todo hecho y no tenéis que trabajar por conseguir personajes. ¿Crees que hay prejuicios en ese sentido?
Sí, a ver, hay veces que sí que te llaman y que es maravilloso que confíen en ti. O sea te llaman muchas veces para hacer algo en lo que ya te han visto y saben que te tienen. Luego te llaman como en el caso de la peli esta que os contaba de terror y como Miguel Lamata que me llama porque ya ha trabajado conmigo pero de repente esto es algo completamente distinto a lo que yo he hecho con él y confía en mí para darme un personaje completamente distinto.
Y luego está el caso como con 'Pura Sangre' que todavía no lo tienen muy claro y quieren verte, y aparte quieren verte como con otros personajes para ver la prueba de afinidad. Y te hacen pruebas. Y a mí no se me caen los anillos, al revés, es que prefiero que me vean porque muchas veces llegas más seguro porque tú has hecho ya la prueba. Cuando te cogen y no has hecho la prueba es cuando dices: ahora no les voy a gustar nada, van a flipar, no era lo que esperaban y todo eso.
Es como más responsabilidad y si ya te lo han dado sin verte, como el doble, ¿no?
Sí, un poco más, sientes como que quizás se han equivocado y ahora en cuanto me vean no va a ser así y al hacer la prueba, pues también te permites el poder jugar un poco más, el enseñar algo que a lo mejor no has enseñado hasta el momento, que eso también, por eso me gusta, porque para que no siempre estés en lo mismo, sino que tienes la oportunidad de enseñar cosas nuevas. Y lanzarte a nuevos papeles.
¿Hay diferencias a la hora de hacer un casting cuando empezaste a los de ahora?
Pues no lo sé, porque los nervios yo creo que siguen siendo los mismos, porque siempre te pones muy nerviosa, porque siempre quieres hacer el proyecto y enseñar un poco lo mejor de ti, lo que te lo has currado. Y sí que hubo una evolución en que antes ibas a un sitio y te hacían el casting y estaba todo como organizado con la luz, la cámara, todo bien, ¿sabes? Luego con el COVID lo que sucedió es que te hacían que hicieras tu propio casting en tu casa.
Y en el video casting nadie te está diciendo un poco por dónde guiarte. La luz que tú tienes en tu casa no es la luz de un plató. La verdad que con el móvil se graba bastante bien pero que al final no es lo mismo si haces un casting, a mí lo de hacerlo en casa no me gusta aparte luego puedes hacer muchas trampas en realidad, haciéndotelo tú en tu casa a mí me gusta ir charlar con el director o directora de casting que te digan un poco cómo es el proyecto y al final ir cogiendo esa afinidad y que te vayan guiando.
¿Qué es lo que te llamó la atención del personaje de Miranda para que decidieras seguir adelante y hacer todas las pruebas del casting?
Pues bueno es que yo siempre como que en todos los proyectos como que me aferro, veo los alicientes que tienen, aquí de repente lo de montar a caballo, me gustaba un montón porque en realidad el personaje de Miranda, o sea, no te puedo decir que sea como único y que no lo he hecho jamás en la vida, o sea, sí que creo que puede tener similitudes con otras cosas, otras características que he tenido.
Pero tener una madre como Ángela Molina, por ejemplo no, eso en la vida, ¿sabes? y eso es maravilloso, el poder trabajar con ella como te digo, lo de los caballos bueno, al final yo me leí los guiones y me engancharon muchísimo. Y eso me pareció bastante determinante, porque cuando acababa un guion, sí que quería leerme el siguiente. Y me encantó el poder hacer el personaje de Miranda, que quizás tiene cosas que ya había hecho anteriormente, pero tenía muchas cosas positivas.
Después del éxito de 'Sin tetas no hay paraíso' hace casi 18 años, ¿buscas proyectos que puedan ser también un boom de audiencia o buscas un buen personaje? ¿O que ese personaje quede en el recuerdo aunque no haya esa audiencia?
Bueno, es que yo lo que busco es el personaje. No busco nada más allá del personaje. No busco a la audiencia o que la gente se quede con ser el bueno o el malo. Buscas un personaje que encaje con el proyecto porque también depende del proyecto. Luego también lo del boom que hubo con 'Sin tetas' es muy difícil de conseguir porque antes solo había las cinco cadenas importantes que había en televisión pero ahora que hay plataformas y hay un sinfín de proyectos. De hecho ahora te vas a la cama y te pones a ver que ves y al final no ves nada porque te tiras una hora buscando. Entonces yo creo que lo que conseguimos con 'Sin tetas' es muy difícil de repetir a no ser que de repente se alineen los astros como pasó con 'La casa de papel' pero yo creo que ese tipo de fenómenos es muy difícil de repetir.
No sé si eres de las actrices que mira sus trabajos, o prefieres no verte, pero desde la perspectiva por lo menos de todo lo que llevas rodado si tuvieses que hacer un análisis de tu carrera, ¿qué le dirías a la Amaia de 'SMS' y de 'Sin tetas'?
No sé, igual que no le importara tanto lo que piensen los demás o lo que puedan decir o puedan tal, sino tú haz lo tuyo, haz como creas que tienes que hacerlo. O sea, obviamente, quiero decir como que las críticas negativas que no te pesen tanto, no te importen tanto, sino que mientras tú hagas lo que tú quieres hacer, y no seas mala con nadie, por supuesto, ni nada de eso, pues a por todas.
Dices que a la Amaia de los principios le dirías que no se preocupe de las críticas negativas, ¿te han llegado a afectar ese tipo de críticas?
Creo que no es que haya tenido un super peso, pero que como ser humano en la época en la que estamos viviendo de redes sociales y todo esto, creo que igual que a todo el mundo, creo que ya lo hemos dicho un montón de veces, que tienes 100 mensajes y hay uno que es malo y te quedas como solo obsesionado por ese. Tampoco hay que hacer caso a los otros 99 que te dicen que eres estupendo, pero sí, como que duelen un poco más.
Pero no son solo esas críticas de redes sociales, supongo que es, pues, no sé, en general, el intentar como agradar a todo el mundo, que te preocupe lo de todo el mundo, y antes como todo era un poco más, o sea, tenías como a tus amistades y a la gente que conocías, ahora parece que ya todo el mundo te conoce, que todo el mundo puede estar en contacto contigo, y entonces como que no puedes abarcar, caer bien a todo el mundo, y tienes que entender que habrá gente que te entienda y le caigas bien, y habrá gente que no y que no pasa nada, que no es determinante eso.
El personaje de Miranda también es foco de la prensa del corazón que es lo que te pudo pasar a ti en un momento dado. ¿Te has sentido reflejada y te ha ayudado a la hora de hacerlo?
Bueno, no solo del corazón, porque también es como que ella es una alta ejecutiva, empresaria y como que sale en periódicos de finanzas y en entrevistas femeninas, pero siempre como podría ser una Marta Ortega, que también me basé un poco en eso. Entonces no hay tanto del corazón pero bueno siempre ya sabéis que dentro de siempre hay algo hay alguna pincelada del corazón dentro de estas cosas.
¿Es el pero de dedicarte a la interpretación el hecho de que tu vida privada interese?
Bueno, puede ser, sí, que se interesen por tu vida privada siempre te da un poco como de… Yo con el paso de los años, al principio me impactaba más y también yo creo que yo era más joven y generaba otra cosa que ahora cuando ya estás como con tu familia y tal, que ya no generas lo que te puede generar a lo mejor, no sé Esther Expósito, que está en esa generación que es joven y que le va muy bien y es exitosa. Entonces, bueno, creo que con el tiempo y la edad creo que todo también se va un poco como calmando y allanando.
En el primer capítulo se ve que Miranda es una mujer de éxito y aparentemente feliz con un marido maravilloso que la cuida, pero parece que todo tiene truco ¿no?
Yo creo que es una pareja que se apoyan el uno en el otro, son una piña, lo que pasa es que él tiene cosas por detrás. Pero no es que sea un mal marido. Él está ahí, pero a lo mejor es que tiene un problema.
Macarena Rey ha destacado de tu personaje que tiene muchas capas, ¿cómo ha sido interpretarlo y qué capas vamos a ir descubriendo?
Bueno son capas por explorar. Ahora Miranda en esta primera temporada se expone un poco lo que es ella y lo que tiene alrededor pero ella siempre intenta ser íntegra y lo que realmente creo es que tiene capas por descubrir y poder descubrir a una nueva Miranda a lo largo de los capítulos y ojalá que en una segunda temporada.
¿La aparición de las plataformas os ha beneficiado a los actores o perjudicado? Porque el otro día Candela Peña en una entrevista se quejaba de que hay mucho secretismo y que no se puede hablar de muchas cosas...
Bueno las plataformas es que tienen otra forma de trabajar, pero no creo que nos haya perjudicado para nada. Al contrario, hay muchos más proyectos, hay más actores y creo que hay más cabida. A lo mejor antes había como un proyecto más grande y ahora lo que hay es muchos más proyectos aunque sean más chiquititos porque al final las plataformas lo que quieren es rellenar. Y aquí por ejemplo Telecinco ha dicho que lo que quiere es tener proyectos potentes para llamar la atención y que estén más cuidados y 'Pura Sangre' es el mejor ejemplo, yo creo que se ve lo cuidada que está. Hay un despliegue de caballos, helicópteros, 4x4, ha sido un despliegue muy potente y se lo han currado.
'Pura Sangre' es una serie muy de mujeres. Los papeles protagonistas son los de las mujeres y además mujeres de todas las edades y con una trama muy femenina. ¿Da tranquilidad estar en productos así?
Bueno tranquilidad, siempre estás en la cuerda floja y no sabes lo que te va a deparar. Pero es verdad que es un proyecto muy bien rodeado de mujeres y donde se da cabida a todas las mujeres de todas las edades. Yo antes tenía los papeles románticos de los jóvenes y ahora estoy en otra generación como que ahora son tus hijos los que tienen ese papel y tú eres la madre. Ojalá haya más proyectos como 'Pura Sangre' donde se de presencia y magnitud a los personajes femeninos.
También parece que es una serie que va a reflejar la diversidad sexual porque se intuye que puede pasar algo entre el personaje de Blanca y el tuyo... ¿Cómo te sientes tú al pensar en que te puedes convertir en un referente para el colectivo LGTBI?
Yo creo que cada vez hay más visibilidad y creo que se están haciendo cada vez más proyectos abiertos en la sexualidad y lo que es la sociedad actual. No creo que seamos especialmente retrógrados en eso. Yo ya he hecho algún papel de lesbiana. De hecho hice como tres papeles seguidos en los que hacía de lesbiana, bisexual o hetero curiosa y recuerdo que en una entrevista me dijeron que si me estaba encasillando y no, yo dije que me parecía muy bien dar visibilidad. Cuanto más mejor.
En lo que si parece que han cambiado mucho las series son en las escenas íntimas con la aparición de la figura del coordinador de intimidad. ¿Crees que en ese sentido se ha avanzado mucho en la industria?
Sí, creo que era una figura muy necesaria porque al final son escenas muy íntimas con todo un equipo delante y tu estás medio desnudo, te tienes que besar, tiene que haber química y conexión. Y está bien que se ensaye antes, pero también por otro lado creo que no tiene que estar todo super pactado y que parezca una coreografía porque entonces es cuando no queda natural y eso no mola, mola que haya realismo.
Pero si que ha cambiado todo para bien, así creo que hay más actrices mucho más seguras. Por ejemplo en escenas de sexo entre un hombre y una mujer, que el hombre lleve como un balón deshinchado que es para que no haya ese contacto que a veces podría haber un momento incómodo y raro. Es que antes piensa que no había nada de esto.
