Quién es quién en 'Pura Sangre': Conoce a todos los personajes de la nueva serie de Telecinco

'Pura Sangre', la nueva serie de Telecinco producida por Shine Iberia y que está llamada a ser la 'Yelloswtone' española según sus productores, llega este miércoles al prime time de la cadena de Mediaset a partir de las 23:00 horas tras 'First Dates' con su primer episodio.

'Pura sangre' es un intenso drama coral que combina conflictos familiares, romance, thriller y misterio en el corazón de una poderosa saga aristocrática, con el entorno rural y ecuestre como telón de fondo y una investigación criminal como detonante de todas sus tramas.

'Pura Sangre' cuenta con un reparto de lujo encabezado por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc. Cabe señalar que el elenco cuenta con cerca de 90 intérpretes entre los que también figuran Eva Ugarte, Berta Bolufer, Belén López, Miquel Fernández, César Mateo, Juanfra Juárez, María García-Concha, Pablo Álvarez, Pilar Gómez, Alfredo Villa, Nuria Gómez y Carla Domínguez, entre otros, dirigidos por Rómulo Aguillaume ('Mar Afuera', 'Las Noches de Tefía') y Belén Macías ('El Patio de mi cárcel', 'Marsella').

¿De qué va 'Pura Sangre'?

La historia comienza en La Galana, la finca señorial de los marqueses de Monteclaro, cuando Caporal, el semental más valioso de la yeguada, aparece envenenado junto a varios potros. La investigación de lo sucedido revelará que el conflicto viene de lejos y que lo que realmente está en juego son secretos familiares, intereses cruzados, rivalidades históricas y tensiones sociales que no solo afectan al núcleo familiar y a los trabajadores de la finca, sino también al conjunto de la comarca de Camponuevo y a sus habitantes.

Conoce a los personajes de 'Pura Sangre':

Blanca Romero es Alicia Hermida

Blanca Romero regresa a la ficción con el papel de Alicia Hermida. Esta guardia civil dio un cambio drástico a su vida dejando la UCO para incorporarse como teniente al SEPRONA en un pequeño pueblo. Es una mujer carismática, locuaz y poco convencional. Alicia es una mujer abiertamente lesbiana y que se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad para ser madre.

Alicia Hermida será la teniente encargada de la investigación sobre la muerte de los caballos de La Galana. Su llegada saca a la luz un conflicto escondido desde hace años, alimentado por intereses económicos, tensiones familiares y secretos ocultos. Mientras intenta resolver el caso, Hermida ve cómo el lugar que prometía estabilidad se convierte en un territorio de intrigas, peligros y emociones que amenazan con desbordarlo todo.

Amaia Salamanca es Miranda Acuña

Amaia Salamanca regresa a la cadena en la que consiguió el éxito con 'Sin tetas no hay paraíso'. Lo hace para dar vida a Miranda Acuña, la hija de Rosario (Ángela Molina) y José Antonio Acuña (Pep Munné) y forma parte directa del linaje del Marquesado de Monteclaro. Aunque trabaja en una consultora, está profundamente implicada en los negocios familiares y especialmente preocupada por el futuro de La Galana y de todo el marquesado, un legado que siente como propio.

A diferencia de su hermano, que se marchó a la guerra como periodista y se mantuvo al margen de la gestión familiar, Miranda ha permanecido siempre cerca, asumiendo responsabilidades y viviendo de primera mano las tensiones internas. La repentina aparición de su hermano coincide con uno de los momentos más críticos para la familia: el envenenamiento de los caballos, una tragedia que golpea especialmente a Miranda, muy unida a uno de los animales desde su infancia.

Ángela Molina es Rosario del Monte

La veterana actriz Ángela Molina da vida a Rosario del Monte, la marquesa de Monteclaro. Es la heredera del marquesado de Monteclaro y una mujer de firmes convicciones, profundamente unida a la tierra y a la vida sencilla, que nunca ha querido adoptar el estilo de vida social acorde a su estatus ni trasladarse a Madrid, pese a los problemas de salud que arrastra desde hace años.

Pep Munné es José Antonio Acuña

El actor Pep Munné interpreta a José Antonio Acuña, el marido de Rosario y padre de sus hijos Miranda y Héctor. Es el marqués consorte pero además ejerce como director de la sociedad que administra el patrimonio familiar con una visión ambiciosa e innovadora que choca frontalmente con el apego a las tradiciones que Rosario heredó de su padre, generando una tensión constante entre progreso y legado.

Aitor Luna es Héctor Acuña

El actor Aitor Luna regresa a Telecinco donde ya le pudimos ver en 'Alatriste' y 'La fuga' para interpretar a Héctor Acuña, el primogénito de Rosario y José Antonio. Es el hijo díscolo de la familia porque pasa completamente del marquesado y de todos los asuntos que tienen que ver con la finca. Fue enviado por su padre a estudiar al extranjero y se hizo reportero de guerra. Es nómada por elección y vive atraído por los escenarios extremos y el riesgo.

Jaime Zatarain es Jacobo Valverde

El actor Jaime Zatarain (Ángela') interpreta a Jacobo Valverde, el marido de Alicia Acuña (Amaia Salamanca) tras haber sido su amigo desde la infancia. Es un exjinete de renombre, que proyecta la imagen de marido ejemplar y yerno perfecto pero que guarda muchos secretos oscuros.

Maru Valdivieso es Consuelo Cifuentes

La actriz Maru Valdivieso ('Servir y proteger') da vida a Consuelo Cifuentes, la guardesa de La Galana. Es la hija de los guardeses de la finca de toda la vida y cuando sus padres mueren, Rosario le ofrece el puesto siendo su máximo apoyo. Adquiere un papel clave en todas las tramas. Discreta y leal, su familia lleva generaciones al servicio del marquesado y conoce cada rincón de la finca y cada una de las historias que en ella se esconden.

Eva Ugarte es Marta Uribe

La actriz Eva Ugarte ('¿A qué estás esperando?') interpreta a Marta Uribe, la veterinaria de la yeguada de La Galana. Pese a ser una simple empleada es vista como una más de la familia, sobre todo por Consuelo. Mantiene una relación en secreto con Héctor (Aitor Luna) cada vez que este regresa a casa.

Pedro Casablanc es Fernando Vázquez

Pedro Casablanc regresa a Telecinco donde le hemos visto en numerosas series como 'Motivos personales' y 'Hospital Central' para interpretar a Fernando Vázquez, presidente de la cooperativa agraria local y rival histórico del marquesado, una enemistad heredada de su padre. Años atrás mantuvo un breve romance con Consuelo (Maru Valdivieso). Es un hombre noble, es un hombre trabajador que mira mucho por el interés de su familia, sobre todo de su hija Camino.

Berta Bolufer es Camino Vázquez

La joven debutante Berta Bolufer interpreta a Camino Vázquez, la hija de Fernando (Pedro Casablanc). Se trata de una joven formada en diseño gráfico y programación que regresó al pueblo tras la pandemia y que, al conocer a Héctor (Aitor Luna), comienza a cuestionar todo lo que se dice sobre los Acuña del Monte.