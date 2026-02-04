Avance de 'Pura Sangre', capítulo 2 de este miércoles 4 de febrero: Una amenaza de muerte y un incipiente romance

Tras su estreno de la semana pasada, Telecinco ofrecerá este miércoles 4 de febrero a partir de las 23:10 horas el segundo capítulo de 'Pura Sangre', su nueva serie protagonizada por Amaia Salamanca, Blanca Romero y Ángela Molina, entre otros.

El segundo capítulo de 'Pura Sangre' tendrá aún más competencia pues se enfrentará al estreno de 'El Capitán en Japón', la nueva temporada del road trip de Joaquín Sámchez y su familia en Antena 3. También se verá las caras con el estreno de la nueva temporada de 'Los Gipsy kings' en Cuatro así como a 'The Floor', en La 1 y a un nuevo especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor.

Cabe recordar que 'Pura Sangre' arrancó la semana pasada con el asesinato de Caporal y otros tres caballos de la yeguada de La Galana, la finca señorial ligada al Marquesado de Monteclaro. Y con la investigación los viejos conflictos del pasado se volverán a abrir.

Avance del capítulo 2 de 'Pura Sangre'

En el episodio titulado 'Los hombres que mienten', la investigación sigue su curso a cargo de la teniente Hermida. Pese a que el responsable es el propio Acuña, los indicios apuntan a Luis Robles, el sobrino de Vázquez. A altas horas de la noche, en el pub del pueblo, Luis protagoniza un violento enfrentamiento con Toni, el capataz de La Galana, que le acusa de haber envenenado a los caballos. Tras llegar a las manos, el joven termina amenazándole de muerte ante todos los presentes.

En La Galana, la pérdida del caballo ha impactado no solo en la delicada salud de la marquesa, aquejada desde hace tiempo por una larga enfermedad, sino también en Carmen, la hija adolescente de Consuelo, que mantenía un fuerte vínculo con el animal. El vacío que deja su desaparición solo encuentra alivio en la cercanía de Héctor, a quien se siente muy unida.

Quien también celebra el regreso de Héctor es Marta, la veterinaria de La Galana, con quien mantiene un romance secreto. Pero el mayor de los hermanos Acuña se encuentra de nuevo con Camino, la hija de Fernando Vázquez, y no puede evitar sentir una atracción inmediata pese al enfrentamiento entre sus respectivas familias. En paralelo, la llegada de la teniente Alicia Hermida no ha pasado desapercibida para Miranda, que atraviesa un momento vital complejo.

Mientras, el eco del ataque a la yeguada se extiende hasta el despacho de la Consejería de Transición Energética. La noticia no logra distraer a la consejera Soraya Mondragón del proyecto de la planta de hidrógeno verde en la zona. La finca de La Galana se perfila como el enclave ideal para llevarlo a cabo y tanto Acuña como Soraya comparten el interés por los beneficios que puede generar la iniciativa.