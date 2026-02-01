La polémica detrás de la serie de Mediaset 'Pura Sangre': Su creador, despedido y la productora Shine Iberia, a los tribunales

La serie 'Pura Sangre' de Telecinco, estrenada esta pasada semana con Ángela Molina, Amaia Salamanca, Pep Munné o Pedro Casablanc al frente de su reparto, tiene su propia trama dentro de la producción, a cargo de la compañía Shine Iberia. Unos entresijos que han desembocado en el cese de Nacho Faerna, el showrunner de la ficción, y en una demanda por despido improcedente de éste hacia la productora. Por su parte, el sindicato ALMA guionistas no ve precedentes en lo ocurrido.

En primer lugar, hay que contextualizar que Faerna, que durante más de una década ha sido el responsable del área de ficción de Shine Iberia, ocupaba varias funciones creativas dentro de este ambicioso proyecto con Mediaset. Era creador mano a mano con Virginia Yagüe ('La Señora'), guionista y productor ejecutivo de toda la serie junto a Macarena Rey, que es la Consejera Delegada de la mencionada factoría audiovisual.

Este verano, en la última fase de rodaje de la primera temporada de 'Pura Sangre' (ocho capítulos), Mediaset y Shine Iberia organizaron una visita de la prensa especializada a la Yeguada Juan Riva de Aranjuez (Madrid) para descubrir el entorno ecuestre en el que se estaba grabando la ficción, hacer alarde de su gran despliegue y charlar con algunos de los actores protagonistas; entre los que se encuentran también Blanca Romero, Maru Valdivielso, Aitor Luna o Jaime Zatarain.

Y precisamente en esa visita, Nacho Faerna, que aún continuaba siendo el encargado supremo del departamento de ficción de la productora, fue presentado a los medios de comunicación televisivos como showrunner de la serie. Hasta aquí, todo normal. La sorpresa asaltaba esta semana con la emisión del primer capítulo en el prime time de Telecinco, que, por cierto, cosechó una audiencia poco prometedora: obtuvo un 11% de share y ni siquiera llegó al millón de espectadores (917.000).

En los créditos del episodio piloto, 'Pura Sangre' aparecía firmada por Virgina Yagüe y Hernán Cofa, un nombre que descolocaba por completo al no estar en el radar. Así, cabía preguntarse quién era Hernán Cofa y, sobre todo, por qué en esos créditos no había rastro alguno de Nacho Faerna cuando se trataba del creador, guionista y productor ejecutivo de la ficción.

Pues bien, aquí es donde se destapa todo el pastel: Hernán Cofa realmente no existe, es sencillamente el pseudónimo de Nacho Faerna. ¿Y por qué se ha llegado hasta ahí? Él mismo lo explica en unas declaraciones al diario El País. Faerna cuenta que, una vez concluido el rodaje de los ocho primeros capítulos de 'Pura Sangre', se marchó de vacaciones y, a su regreso, recibió "de forma inesperada" su despido. En consecuencia, se quedaba fuera de la fase de postproducción de la serie.

Textualmente afirma y denuncia que se le "arrebató el control antes de su finalización". De hecho, asegura al citado medio que ha visto el resultado final del piloto a la vez que los telespectadores de Telecinco el pasado miércoles. Así, la utilización de ese pseudónimo, por petición propia, se explica como una manera de no aparecer explícitamente en un proyecto cuyo resultado final ignora y, al mismo tiempo, no desvincularse del todo, pues recalca que ha invertido más de un año y medio de trabajo y esfuerzo en él.

Sobre este espinoso asunto, la otra parte, la productora Shine Iberia, se limita a esgrimir a El País que "en verano se tomó la decisión de comenzar otra etapa, sin Nacho Faerna al frente, dentro del área de Ficción". Nada más. No obstante, esta postura es entendible teniendo en cuenta que el caso se ha judicializado. Nacho Faerna ha decidido denunciar por despido improcedente y llevar a la empresa a los tribunales, donde se dirimirá el pleito en próximos meses.

Lo cierto es que, según recoge el periódico, la relación entre el productor y guionista y Shine Iberia se emponzoñó durante la producción de 'Bosé', el biopic sobre Miguel Bosé que fue transmitido en la plataforma SkyShowtime y, posteriormente, en abierto en Telecinco. Esas discrepancias se salvaron pero, al parecer, durante el rodaje de 'Pura Sangre' volvieron a surgir "conflictos creativos". En definitiva, el detonante de lo que finalmente ha sucedido.