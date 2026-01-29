El público dicta esta sentencia al estreno de 'Pura Sangre', la nueva serie en abierto, y hay consenso en la crítica

Telecinco ha estrenado uno de sus principales títulos de ficción de la temporada y del año. Hablamos de 'Pura Sangre', un drama con tintes de thriller y con Ángela Molina, Amaia Salamanca, Blanca Romero, Pep Munné, Aitor Luna, Maru Valdivieso, Pedro Casablanc y Jaime Zatarain, entre otros, encabezando un reparto de altísimo nivel que reúne a los más grandes nombres del mundo de la interpretación en España. En total, el elenco cuenta con hasta 90 actores entre secundarios y figurantes.

Producida por Shine Iberia ('MasterChef') y con el sello de la creadora de 'La Señora' (Virginia Yagüe), tiene elementos de sobra para poder ser considerada una superproducción. El 80% del rodaje se ha llevado a cabo en exteriores con más de 25 localizaciones diferentes entre Aranjuez, Cenicientos o Méntrida (Toledo). Además, en la serie intervienen más de 130 caballos, sumergiendo al espectador en un entorno ecuestre que bien podría ser un personaje más.

Para sacar pecho de este ambicioso producto, en Mediaset y Shine Iberia han puesto como referentes a 'Falcon Crest' y 'Yellowstone' en versión española. Aunque 'Pura Sangre' puede evocar, sobre todo, a una ficción emblemática de nuestro país como 'Gran Reserva' por las luchas entre sagas familiares y porque, si recordamos, en su elenco también se encontraban Ángela Molina y Aitor Luna.

Y es que la historia nos sitúa en La Galana, en un entorno rural visualmente apabullante. Es el nombre que recibe la finca familiar de los marqueses de Monteclaro, donde el más valioso semental aparece envenenado junto a varios potros de la cuadra. Este suceso sacude la aparente tranquilidad de la familia y desencadena una investigación que amenaza con desentrañar una compleja trama de secretos enterrados, lealtades cruzadas, tensiones económicas y heridas sin cerrar.

La estrategia definida en el área de ficción de Mediaset con Ghislain Barrois (director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución) al frente es la de dar prioridad a la calidad sobre la cantidad. Unas intenciones que se ponen en práctica con 'Pura Sangre'.

Hay pocas series españolas que tengan escenarios tan bonitos y con tanta fuerza para atraer la atención del público. Es, sin lugar a dudas, uno de los principales puntos fuertes del que puede presumir la nueva serie de Telecinco. Entretanto, esta nueva apuesta del canal posee los tres ingredientes fundamentales de toda ficción que se precie: un atractivo guion, una historia nuclear poderosa que atrapa y un casting -como hemos señalado al principio- inmejorable. "Lo mejor de este país", defendió sin titubeos Macarena Rey, la CEO de la productora.

'Pura Sangre' ha sido concebida y diseñada para que sea una serie de largo recorrido y que dure mucho tiempo en la programación de prime time de Telecinco. Por ahora, está lista para emisión la primera temporada, que consta de ocho capítulos de unos 65-70 minutos de metraje. No obstante, desde Mediaset ya se ha avanzado que la segunda temporada (también de 8 episodios) se encuentra escrita y a la espera de arrancar el rodaje.

Pues bien, tras el lanzamiento del capítulo piloto en Telecinco, los espectadores han dictado su veredicto, destacando de forma unánime el gran elenco de la serie, sobre todo el hipnótico dúo formado por Ángela Molina y Amaia Salamanca, y su incuestionable calidad visual, que eleva muy notablemente el nivel de las ficciones que Mediaset tiene en su haber.

"Los clanes familiares y el misterio me apasionan. Buen elenco", valora Diego Cabrales. "Está serie tiene futuro y promete, me está gustando bastante", señala otro espectador. Lo cierto es que la mayoría de comentarios van en la misma dirección, repitiéndose que la trama, a priori, tiene visos de enganchar.

#PuraSangre me está interesando. Los clanes familiares y el misterio me apasionan. Buen elenco. Enhorabuena a todo el equipo. @mediasetcom @ShineIberia — Diego Cabrales (@diegales96) January 28, 2026

Ver a Ángela Molina en pantalla siempre es un placer. Pinta muy bien de momento #PuraSangre. Pero inconcebible que empiece a las 23:15. — Pedro Delgado 🏳️‍🌈 (@pedrodelcor) January 28, 2026

#PuraSangre Es que menudo elenco de actores hay en la serie..nivelazo — it's Ripley bitch !! 🇵🇸 (@kissfromrse2) January 28, 2026

#PuraSangre Me alegro ver en las pantallas de T5 a Amaia Salamanca...desde el boom de #SinTetasNoHayParaiso le perdí la pista. — it's Ripley bitch !! 🇵🇸 (@kissfromrse2) January 28, 2026

Los paisajes son espectaculares, qué bellezas tenemos en la España interior #PuraSangre — Rafael García López (@rafaglaf99) January 28, 2026

La verdad es que #PuraSangre luce tanto que es mi tipo de contenido — Carlos (@carlos_tunas) January 28, 2026

