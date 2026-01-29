'Pura Sangre' no logra la audiencia buscada pese a la "agresiva" campaña de Mediaset fuera de Telecinco para que funcionase

Telecinco estrenaba este miércoles, 28 de enero, 'Pura Sangre', su nueva apuesta de ficción que busca sentar las bases de la nueva estrategia de Mediaset con este género: priorizar la calidad frente a la cantidad.

Con un reparto excepcional encabezado por Ángela Molina, Amaia Salamanca, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Pep Munné, Aitor Luna, Maru Valdivieso o Jaime Zatarain, entre otros, el capítulo piloto cosechó muy buenas críticas, valorándose precisamente el nivel del elenco artístico y la gran factura de la serie.

Sin embargo, en términos de audiencia, ese estreno se ha saldado lamentablemente con unos resultados bastante discretos y poco prometedores. El episodio de estreno promedió un tibio 11% de cuota de pantalla y congregó a 917.000 espectadores de media.

Es el mejor estreno de una serie en la presente temporada televisiva en Telecinco, sí, aunque prácticamente iguala el 10,9% que anotó 'La Agencia' en su debut. Comedia que -recordemos- acabó en el unidígito el resto de la temporada.

Está por ver la evolución de 'Pura Sangre' y si sigue esa misma estela (no sería merecido), pero lo cierto es que, de entrada, podemos decir que un 11% es un dato muy insuficiente para la enorme apuesta que hay detrás y, sobre todo, después de la campaña de promoción "agresiva" -así se calificó desde Mediaset- para que la serie alcanzara un gran éxito.

Campaña que se ha traducido en carteles publicitarios en las calles de las principales ciudades, spots promocionales en salas de cines o cuñas en radio. Una promoción muy potente (y a su vez costosa) fuera de Telecinco con el objetivo de atraer al público.

Finalmente, ese esfuerzo y esa inversión económica han caído en vano; ha sido inútil. 'Pura Sangre' se ha quedado muy lejos de obtener una acogida como 'La Favorita 1922' (17,1% y +1,5 millones), que tomamos como referencia porque, para entonces, Mediaset también realizó un despliegue de esas características.

Además, la ficción producida por Shine Iberia no pudo alzarse con el liderazgo, que fue para el regreso de 'The Floor': el concurso de La 1 de RTVE firmó un 11,8% de cuota y superó la barrera del millón de espectadores.

Por su parte, el programa de 'Nos vamos de madre' con Roberto Leal y su madre se despidió de la parrilla de Antena 3 con un débil 8,6% y 639.000 seguidores para su entrega final. Así, 'Pura Sangre' logró imponerse entre las cadenas comerciales al menos y ser segunda opción del público por detrás del quiz show conducido por Chenoa en La 1.

No obstante, y en conclusión, la cifra de audiencia (11%) no invita a crearse buenas expectativas sobre su futuro, teniendo en cuenta además que la idea de Mediaset y Shine Iberia era que alcanzase la categoría de saga con varias temporadas. De hecho, la segunda ya está escrita y pendiente de rodaje. Veremos si finalmente se materializa o no.