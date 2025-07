La audiencia dicta su sentencia al estreno de 'Mis raíces', el nuevo programa de Isabel Jiménez en Cuatro

Cuatro ha estrenado este jueves en prime time una de sus apuestas para este verano, 'Mis raíces', el espacio de entrevistas con el que Isabel Jiménez muestra otra faceta y otra cara alejada del plató de 'Informativos Telecinco' al conseguir que sus invitados se abran en canal.

Creado en colaboración con LACOproductora (Grupo PRISA) y NSN (Never Say Never), productora de la que es socio fundador Andrés Iniesta, ‘Mis raíces’ propone un viaje íntimo y emocional a los orígenes de figuras populares del mundo del arte, el deporte, la moda o la política para comprender no solo por qué han llegado a ser lo que son, sino quiénes son realmente.

'Mis raíces' prescinde de decorados para mostrar los escenarios reales vinculados al entorno vital de cada personaje, con una estética cinematográfica y naturalista. De esta manera, cada entrega ofrece un retrato íntimo construido a través de conversaciones con los protagonistas, sus familiares y amigos, dando lugar a momentos de gran autenticidad, cargados de emoción, verdad y sentido del humor.

Tras abrir su primera temporada con Blanca Romero como anfitriona, Andrés Iniesta, Vanesa Martín, Dulceida, Palomo Spain, Ana Peleteiro, Marta Sánchez y Carlos Cuerpo serán los protagonistas de las sucesivas entregas del programa.

La modelo, actriz y presentadora Blanca Romero ha mostrado algunas de las facetas más desconocidas de su vida en el estreno de 'Mis raíces'. Por si fuera poco, Isabel Jiménez ha conseguido reunirse en este primer programa con sus padres Rafael y Blanca, su hermana Tania y su hija mayor, Lucía Rivera, entre otras personas de su círculo cercano.

El público opina sobre el estreno de 'Mis raíces'

El estreno de 'Mis raíces' con Isabel Jiménez y con Blanca Romero como primera invitada ha dado que hablar en redes sociales. Algunos se quejaban de que Mediaset hiciera competir este nuevo formato con 'Volando voy, volando vengo' de Jesús Calleja mientras otros destacaban lo buen programa que es y lo mucho que le pega a la presentadora de 'Informativos Telecinco'.

A mi parecer, este programa es un "Mi casa es la tuya" con una vuelta de tuerca. Pero, haber puesto al frente a Isabel Jiménez, me parece un acierto total. 👏👏 Por cierto, me encanta la gente tan auténtica como Blanca Romero. #MisRaíces — Jota (@Jota1063305) July 17, 2025

🎀✨me fascina el programa y hasta Blanca



pero nadie nadie nadie en Paris conocía Blanca



nadie en el mundo de la moda



#MisRaices ✨🎀 — Fictoria Vederica (@jorgieDLIC) July 17, 2025

Me encanta @BlancaromeroE Se me ha hecho cortísimo el programa #MisRaíces — Virginia Bertrán (@VirginiaB88) July 17, 2025

Blanca Romero siempre me ha parecido una tía muy profesional, encantadora, educada y con los pies en la tierra, viendo lo geniales que son sus padres, me lo explico todo. #MisRaíces @cuatro — Ana Ruiz (@anaruizt) July 17, 2025

Esta mujer siempre me ha parecido maravillosa, y hoy me está enamorando más aun. Por su cercania y su humildad. Que bonita eres @BlancaromeroE #MisRaíces — Grace (@xanarojilla) July 17, 2025