Blanca Romero desvela su complicada situación en 'Bailando con las Estrellas' al hablar de su problema de salud

Aunque ya era uno de los personajes más perseguidos del papel couché a raíz de su matrimonio con Cayetano Rivera Ordóñez, Blanca Romero saltó a la fama gracias a la serie 'Física o Química'. Desde entonces, la hemos podido ver en numerosos registros, ahora, como bailarina. Y es que es una de las concursantes de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'.

Este sábado, 27 de septiembre, Telecinco emite la tercera gala del concurso de baile presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Cada semana, Blanca Romero ha puesto todo de su parte para sacar adelante la coreografía impuesta por el programa. Sin embargo, esto le ha provocado una situación de estrés, como así ha reconocido ella misma ante las cámaras de Europa Press.

Blanca Romero está atravesando una situación de estrés

Blanca Romero con su bailarín Edgar Sztuce en 'Bailando con las estrellas'.

"Creo que llevo ahí un poco de curro acumulado y los artistas trabajamos con las emociones y somos muy sensibles", confesaba la modelo. Aunque reconocía que mentalmente se encuentra mejor, y que lo principal en estos casos es pedir ayuda porque "para todo hay remedio y cura". Tras haberla solicitado, admite sentirse "mejor".

Conocimos a Blanca Romero un poco más a fondo gracias a la entrevista que Isabel Jiménez le hizo en el programa 'Mis raíces', donde realizó un repaso a su vida sentimental y profesional. La modelo sacó adelante sola a su hija, Lucía, a la que Cayetano Rivera adoptó durante su matrimonio. Ambos se casaron en el año 2001, y rompieron tres años después, algo que ella recordó como un duelo en el citado espacio de Cuatro: "Lo viví con la pena y pasé un luto, tardé casi dos años en poder tener más cercanía. Lo sufrí, lo pasé mal".

Además, recuerda que, tras casarse con el torero, pasó a ser "la mujer de", pese a haber hecho "una carrera brutal en París, en Londres, en Italia… Pues dejé de ser modelo y pasé a ser la mujer de, y luego la ex de, entonces eso como que manchó mucho mi imagen. Aquí nunca me dieron una portada, como en París. En París me hice un carrerón de la virgen y aquí se truncó".