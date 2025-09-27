'Bailando con las Estrellas': Estas son las dos parejas nominadas que se juegan hoy la segunda expulsión

La segunda gala de 'Bailando con las Estrellas' se saldó el pasado sábado con dos nuevas parejas nominadas: las que peor puntuación obtuvieron del jurado profesional, compuesto por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal, y las que tampoco contaron con el apoyo mayoritario del público a través de la app de Mediaset Infinity.

En el top de la clasificación se colocaron Jorge González y Gemma con 40 puntos. Misma calificación que lograron Nona Sobo y Max con su brutal baile en el cierre de las actuaciones. También destacaron Nerea Rodríguez y su pareja Genis con 36 puntos y Tania Medina y su maestro David con un nada desdeñable 32.

En cambio, en el otro lado de la tabla se situaron Pepe Navarro y Paula con 26 puntos y Matías Roure y Sara, Manu Tenorio y María y Iago García e Inés empatados con 25 puntos exactos. Fueron las cuatro parejas peor valoradas por los jueces, cada vez más exigentes, de 'Bailando con las Estrellas'.

Sin embargo, esas puntuaciones eran provisionales, pues aún había que sumar el voto de los espectadores por medio de la plataforma de Mediaset. Y una vez se contabilizaron, el resultado definitivo empujó a Pepe Navarro y Paula y a Iago García e Inés a la nominación y, por ende, al próximo duelo de expulsión en el 'Último baile'. En cambio, Matías Roure y Manu Tenorio volvieron a salvarse como sucedió en la primera gala gracias al espaldarazo de la audiencia.

Así las cosas, Pepe y Iago son los concursantes que se medirán, junto a sus maestros de baile, en la próxima entrega de 'Bailando con las Estrellas', repitiendo la actuación que les ha colocado en la zona de peligro. Será al comienzo del programa.

El participante que más haya mejorado y evolucionado continuará en el concurso conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. El otro, por lo tanto, será expulsado definitivamente. En este caso, es el jurado el que tendrá la última palabra. ¿Quién de los dos seguirá los pasos de Aless Gibaja, el primer eliminado de la edición? Este sábado, 27 de septiembre, saldremos de dudas.