Clamor contra 'Bailando con las Estrellas' por el "favoritismo" con Pepe Navarro en el duelo de expulsión

Este sábado, Telecinco ha emitido la segunda gala de la tercera edición de 'Bailando con las Estrellas', la segunda en la cadena de Mediaset. Y el talent de baile ya ha dejado su primera gran polémica con la salvación de Pepe Navarro en favor de Aless Gibaja.

Así, la gala comenzaba con "El último baile" en el que Pepe Navarro y su pareja Paula Lastra y Aless Gibaja y Marta Blanco volvían a bailar la coreografía de la semana pasada para demostrar al jurado por qué deberían ser ellos los que se mantuvieran en el concurso.

De modo que Pepe Navarro volvía a bailar el pasodoble y Aless Gibaja hacía lo propio con el Jive que no le salió la semana anterior. De hecho, el influencer conseguía hacer el porté que la semana pasada se le resistió y que acabó con su bailarina Marta casi en el suelo.

Según los jueces, las dos parejas habían mejorado su baile de la semana anterior y aunque quizás era Aless quién más evolución mostró al hacer el baile completo a diferencia de hace siete días, los jueces salvaban a Pepe Navarro con cuatro votos frente al único voto que conseguía Aless Gibaja de parte de Pelayo Díaz.

Con ello, Aless Gibaja y su pareja Marta Blanco se convertían en la primera pareja expulsada de 'Bailando con las Estrellas 2025'. Una decisión que indignaba mucho a las redes sociales que consideraban injusto que Pepe Navarro siguiera en el concurso habiendo bailado peor.

Así, eran muchos los que no dudaban en tachar de favoritismo al jurado de 'Bailando con las Estrellas'. De hecho, algunos no tenían reparo en señalar que seguro que Pepe Navarro había firmado mantenerse más semanas en el concurso y por eso no era el expulsado.

Pepe ya firmó varios programas... se nota el favoritismo a leguas, es un poco vergonzoso #BailandoConLasEstrellas2 — HOTO (@HOTOHOME) September 20, 2025

#BailandoConLasEstrellas2 Estaba cantado.Pepe no se iba a mover de su casa para un solo programa — Яєвєℓ∂є ρσяqυє ѕι (@RSerrano2010) September 20, 2025

#BailandoConLasEstrellas2 es que no hace falta ni que voten, se ve el favoritismo — El rey de tuiter (@Pontifex_ESa) September 20, 2025

Este programa es un chiste. #BailandoConLasEstrellas2 — Iván Filmo (@IvnGonzlezCruz1) September 20, 2025

La evolución de Pepe está aquí entre nosotros? #BailandoConLasEstrellas2 — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) September 20, 2025

Pepe ha evolucionado de requetemal a muy mal, menudo peloteo #BailandoConLasEstrellas2 — HOTO (@HOTOHOME) September 20, 2025