Pepe Navarro o Aless Gibaja: Este ha sido el primer expulsado de 'Bailando con las Estrellas 2025'

Tras el triunfal estreno de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' de la semana pasada, Telecinco ha emitido este sábado su segunda gala en la que hemos conocido la identidad del primer concursante expulsado junto a su bailarina.

Cabe recordar que al final de la pasada gala una vez se sumaron los votos del jurado con los del público las dos parejas que quedaron en la zona de peligro fueron Pepe Navarro y Paula Lastra y Aless Gibaja y Marta Blanco. No obstante, al quedarse sin tiempo se jugarían su continuidad al inicio de la segunda gala.

Así, este sábado, 'Bailando con las estrellas' arrancaba con "El último baile" en el que Pepe Navarro volvía a bailar el pasodoble de la semana pasada al ritmo de "Livin on a Pryer" de Bon Jovi y Aless Gibaja hacía lo propio con el Jive con "Cruel summer" de Taylor Swift consiguiendo por fin hacer el porté que no logró la semana anterior.

Tras los dos bailes, llegó el momento de que los miembros del jurado dieran su veredicto y nombraran cuál de las dos parejas merecía seguir una semana más en 'Bailando con las Estrellas'. Gorka Márquez elegía a Pepe como salvado, al igual que hacía Julia Gómez Cora. Por su lado, Pelayo Díaz salvaba a Aless Gibaja e Inmaculada Casal se quedaba con Pepe Navarro y también lo hacía Blanca Li.

De esta forma, Pepe Navarro conseguía mantenerse en el concurso mientras que Aless Gibaja y Marta Blanco se convertían en la primera pareja expulsada de esta tercera edición de 'Bailando con las Estrellas'. "Nos vemos fuera, gracias por la alegría que nos habéis contagiado", les decía Jesús Vázquez después de que Aless dijera que iba a luchar para ser el repescado yéndose de la lengua confirmando que al igual que el año pasado habrá repesca.