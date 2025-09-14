El público dicta esta sentencia al estreno de 'Bailando con las Estrellas 2025' y hay una queja muy repetida

Tras una larga espera, 'Bailando con las estrellas' ha regresado este sábado 13 de septiembre a Telecinco con su segunda edición como una de sus grandes apuesta de la temporada junto a 'Supervivientes All Stars'.
Con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias, el talent show propondrá un auténtico espectáculo visual y musical en el que 13 célebres concursantes se convertirán en aplicados alumnos que semana a semana se esforzarán en aprender los secretos de la danza.
Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja son los trece nuevos valientes que demostrarán sus dotes como bailarines y tratarán de alzarse con la victoria tomando el relevo de María Isabel.
La ejecución de las coreografías que tendrán que poner en escena junto a sus parejas de baile y su capacidad para transmitir sentimientos serán minuciosamente valorados por el exigente jurado del concurso en el que se mantienen Gorka Márquez, Julia Gómez Cora y Blanca Li junto a los dos nuevos fichajes: el estilista Pelayo Díaz y la periodista y presentadora Inmaculada Casal.
Semana tras semana, los participantes de 'Bailando con las estrellas' tendrán que aprender disciplinas como vals, tango, chachachá, salsa, foxtrot o pasodoble, y convencer a público y jueces con sus ejecuciones. Cada actuación será valorada por el jurado y votada por la audiencia a través de la app de Mediaset Infinity. Las dos parejas con menor apoyo pasarán a la denominada Zona de Peligro y se enfrentarán en el Último Baile, tras el cual será el jurado quien decida cuál continúa en el concurso y cuál se despide definitivamente.
El veredicto de la audiencia al regreso de 'Bailando con las estrellas'
Y como era de esperar, el regreso de 'Bailando con las estrellas' ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales. Muchos no han dudado en celebrar su vuelta y aplaudir la apuesta de Telecinco por hacer un show como este en directo.
Otros también aplauden el buen casting que tiene esta edición así como el hecho de que Jesús Vázquez y Valeria Mazza se mantengan como presentadores.
Críticas a Telecinco por la excesiva publicidad, el ritmo y trasladar la expulsión a la siguiente gala
Pero si ha habido algo que ha desesperado al público es la excesiva publicidad que ha llevado esta primera gala del programa con casi corte después de cada baile. Además, la organización del programa ha decidido trasladar a la segunda gala la primera expulsión por una "escaleta descolocada" que ha dejado al programa sin tiempo una vez más.
Jorge González y Nerea, claros favoritos
Y tras esta primera gala de 'Bailando con las estrellas' parece que hay dos claros favoritos para la victoria. Por un lado, Jorge González y por otro Nerea Rodríguez, los dos ex-concursantes de 'Operación Triunfo'.
Asimismo, el jurado de 'Bailando con las estrellas' ha vuelto a dar mucho que hablar. Muchos celebran que Julia Gómez Cora se mantenga en él y otros cuestionan el fichaje de Pelayo Díaz.
Otra de las críticas muy repetidas como ya sucedió el año pasado ha sido el hecho de que se hagan bailes con canciones que nada tienen que ver con lo que se baila. Y es que en este programa se tiende a apostar por versiones de canciones muy famosas y cambiarle el ritmo.
