El público dicta esta sentencia al estreno de 'Bailando con las Estrellas 2025' y hay una queja muy repetida

Tras una larga espera, 'Bailando con las estrellas' ha regresado este sábado 13 de septiembre a Telecinco con su segunda edición como una de sus grandes apuesta de la temporada junto a 'Supervivientes All Stars'.

Con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias, el talent show propondrá un auténtico espectáculo visual y musical en el que 13 célebres concursantes se convertirán en aplicados alumnos que semana a semana se esforzarán en aprender los secretos de la danza.

Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja son los trece nuevos valientes que demostrarán sus dotes como bailarines y tratarán de alzarse con la victoria tomando el relevo de María Isabel.

La ejecución de las coreografías que tendrán que poner en escena junto a sus parejas de baile y su capacidad para transmitir sentimientos serán minuciosamente valorados por el exigente jurado del concurso en el que se mantienen Gorka Márquez, Julia Gómez Cora y Blanca Li junto a los dos nuevos fichajes: el estilista Pelayo Díaz y la periodista y presentadora Inmaculada Casal.

Semana tras semana, los participantes de 'Bailando con las estrellas' tendrán que aprender disciplinas como vals, tango, chachachá, salsa, foxtrot o pasodoble, y convencer a público y jueces con sus ejecuciones. Cada actuación será valorada por el jurado y votada por la audiencia a través de la app de Mediaset Infinity. Las dos parejas con menor apoyo pasarán a la denominada Zona de Peligro y se enfrentarán en el Último Baile, tras el cual será el jurado quien decida cuál continúa en el concurso y cuál se despide definitivamente.

El veredicto de la audiencia al regreso de 'Bailando con las estrellas'

Y como era de esperar, el regreso de 'Bailando con las estrellas' ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales. Muchos no han dudado en celebrar su vuelta y aplaudir la apuesta de Telecinco por hacer un show como este en directo.

Otros también aplauden el buen casting que tiene esta edición así como el hecho de que Jesús Vázquez y Valeria Mazza se mantengan como presentadores.

Hacer este programa en directo y que todo salga bien es súper complicado



Aplausos para el equipo porque la mayoría de productoras suelen hacer estos talent grabados #BailandoConLasEstrellas — Ocurre En Tele (@OcurreEnTele) September 13, 2025

Lo bien que pinta esta nueva edición de #BailandoConLasEstrellas La primera edición siempre en mi cora pero esta también pinta buenísima y que va a haber mucha más caña y eso me gusta😉 — Carla Porta🤍🦖 (@caarluss_) September 13, 2025

Me parece FANTÁSTICO el programa #BailandoConLasEstrellas es excepcional lo bien preparado que está el Talent Show para ser un formato en Directo.



Ojalá triunfen en Audiencias, para algo bueno que le queda a Telecinco. — COMENTÉMOSLO 📺 (@comentemoslo) September 13, 2025

Críticas a Telecinco por la excesiva publicidad, el ritmo y trasladar la expulsión a la siguiente gala

Pero si ha habido algo que ha desesperado al público es la excesiva publicidad que ha llevado esta primera gala del programa con casi corte después de cada baile. Además, la organización del programa ha decidido trasladar a la segunda gala la primera expulsión por una "escaleta descolocada" que ha dejado al programa sin tiempo una vez más.

El regreso de #BailandoConLasEstrellas mejora respecto al año pasado en el jurado, los concursantes y todo lo demás lo veo igual de bien. Lo que empeora es la absurdez de trasladar la expulsión, lo más interesante, al inicio de la siguiente gala. 100% cortarrollos. — Carlos (@carlos_tunas) September 13, 2025

Los mismos problemas de organizacion que el año pasado y la semana que viene peor cuando encima haya dos bailes mas #BailandoConLasEstrellas — Gavichu 💫💙❤️ (@javichuoficial_) September 13, 2025

Otro error no corregido: la chapuza de hacer bailar al comienzo del siguiente programa por falta de tiempo y escaleta descolocada. Nadie se esforzaría doble sabiendo que tiene un pie fuera y otra coreo más... Añade rivalidad absurda para los duelistas. #BailandoConLasEstrellas — MSalgPar (@MariaSalgPar) September 13, 2025

Lo de dejar el Último Baile para el inicio de la siguiente gala es 100% anticlimático, en serio #BailandoConLasEstrellas — Carlos (@carlos_tunas) September 13, 2025

Los ritmos del programa son nefastos. Jesús Vázquez está muy tenso y lo transmite al espectador. #BailandoConLasEstrellas — Anna Fontanet (@annafborras) September 13, 2025

#BailandoConLasEstrellas Coño se pasan mucho con la publi luego se quejan de los datos de audiencias. — Sue 069 (@sue069) September 13, 2025

Pero cuántos anuncios, ya aburren que a cada momento metan anuncios #BailandoConLasEstrellas — RUBÉN CARREÑO (@87RUBEN) September 13, 2025

Menos publicidad sería genial!! Yo me iré a dormir 😴 #BailandoConLasEstrellas — Ines Comesaña (@ComRumba) September 13, 2025

ME DUERMOOOOOOOO DE TANTA PUBLICIDAD #bailandoconlasestrellas pic.twitter.com/g5dP02cxaM — LA VIDA ES UN CARNAVAL (@espirituenigma) September 13, 2025

Otra publi??? Pero si han vuelto hace 10 minutos. #BailandoConLasEstrellas pic.twitter.com/wn71lVyvcM — Mai 🌜🌜 (@RealitiesFan29) September 13, 2025

muy entretenido Bailando Con Los Anuncios. #BailandoConLasEstrellas — Albert (Taylor's Version) ❤️‍🔥 (@TorturedHeart_) September 13, 2025

Con tanta publicidad joden el programa.#BailandoConLasEstrellas — Betsy (@Marla71527084) September 13, 2025

Cuatro horas de programa; de ellas, tres son de anuncios 🤣#BailandoConLasEstrellas — Lunática (@alalunadvalenci) September 13, 2025

Durante la publi ya he aprendido a bailar foxtrot. #BailandoConLasEstrellas — Elyseo58 (@Elyseo58) September 13, 2025

Echaba de menos #BailandoConLasEstrellas pero no las publis estas interminables... pic.twitter.com/cnek8FBfgF — FanAnaMena:( (@Arexxx12345) September 13, 2025

Jorge González y Nerea, claros favoritos

Y tras esta primera gala de 'Bailando con las estrellas' parece que hay dos claros favoritos para la victoria. Por un lado, Jorge González y por otro Nerea Rodríguez, los dos ex-concursantes de 'Operación Triunfo'.

DE MOMENTO NEREA Y JORGE #bailandoconlasestrellas — LA VIDA ES UN CARNAVAL (@espirituenigma) September 13, 2025

Para mí Nerea lo ha hecho mejor que Jorge y se merecía mejor puntuación.#BailandoConLasEstrellas — Capri♡ (@missarrafoglu) September 13, 2025

Jorge y Nerea fueron el top2 de TCMS8 y luce que van a ser también el de #BailandoConLasEstrellas pic.twitter.com/XSfYeO5XeM — Carlos (@carlos_tunas) September 13, 2025

De momento, Jorge González es el mejor con muchísima diferencia!!! 👏🏻#BailandoConLasEstrellas — Sra. Fekeli (@KyriaAslan) September 13, 2025

De momento mi top de #BailandoConLasEstrellas (de mejor a peor) va así:



• Jorge González y Gemma Domínguez

• Nerea Rodríguez y Genís Betrian

• Blanca Romero y Edgar Sztuce

• Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca

• Pepe Navarro y Paula Lastra

• Manu Tenorio y María Monedero — ESC Simus Sumis (@SimusSumis) September 13, 2025

Nerea la mejor de momento, ganadora #BailandoConLasEstrellas — Alfonso Gómez (@fonsogomezz) September 13, 2025

Asimismo, el jurado de 'Bailando con las estrellas' ha vuelto a dar mucho que hablar. Muchos celebran que Julia Gómez Cora se mantenga en él y otros cuestionan el fichaje de Pelayo Díaz.

La mala hostia de Julia Gómez Cora es que le da vida al jurado #BailandoConLasEstrellas — Rafael García López (@rafaglaf99) September 13, 2025

Que el jurado de #BailandoConLasEstrellas sea tan duro en tiempos de TV de luz y color me parece para ponerles un 10 pic.twitter.com/f5rjetjnsS — Carlos (@carlos_tunas) September 13, 2025

A mí en el jurado me hacía falta un Risto Mejide, un Jordi cruz, no sé, una persona un poco objetiva que dijera las verdades , lo demás todo bien, Valeria y Jesús me parecen dos presentadores como la copa de un pino 👏🏻👏🏻 #BailandoConLasEstrellas — Cristiano R Fans (@Cristianofans85) September 13, 2025

#BailandoConLasEstrellas

El Pelayo este , que pinta en el jurado ? — 💯🤍 Franc 78 K 🤍💯 (@Franc_grau) September 13, 2025

Otra de las críticas muy repetidas como ya sucedió el año pasado ha sido el hecho de que se hagan bailes con canciones que nada tienen que ver con lo que se baila. Y es que en este programa se tiende a apostar por versiones de canciones muy famosas y cambiarle el ritmo.

Lo que me chirría es que llamen pasodoble a una canción de rock. No pueden bailar clásicos de toda la vida? #BailandoConLasEstrellas — Carlota (@CarlotaG97) September 13, 2025

Living on a prayer es un pasodoble???

Amos no me jodas#BailandoConLasEstrellas — Paula Sánchez García (@ShvibzikPaula) September 13, 2025