Nerea Rodríguez se planta ante la encerrona de 'Bailando con las Estrellas' con Miguel Ángel Silvestre

Nada más arrancar 'Bailando con las estrellas', Jesús Vázquez sorprendía al dirigirse a Nerea Rodríguez, concursante de 'Operación Triunfo 2017' y de 'Tu cara me suena', y hacerle referencia a una de las noticias que más ha dado que hablar esta semana.

Y es que según revelaban Laura Fa y Lorena Vázquez en su podcast de Las Mamarazzis, la cantante y actriz podría ser algo más que amiga del actor Miguel Ángel Silvestre tras haber sido vistos muy juntos en Ibiza.

Así, tras saludar a todos, Jesús Vázquez se dirigía a Nerea Rodríguez. "Está toda España pendiente de una noticia y tú estás hoy aquí, te lo vamos a tener que preguntar pero como esto es un programa de baile, concéntrate en el baile, olvídate de todo y de todo el jaleo que hay fuera y cuando acabes de bailar hablamos de Ibiza", le soltaba el presentador sin pudor. "Vale", reaccionaba ella. "Yo te envidio querida, te lo digo así te envidio", comentaba por su parte Valeria Mazza.

Nerea Rodríguez se niega a hablar de Miguel Ángel Silvestre

Tras un momento incómodo para Nerea todo continuaba con los bailes de los primeros concursantes. Y tras el baile de Nerea Rodríguez junto a su pareja Genís Betrian con el que ejecutaba un "jaive" y que encandilaba al jurado, llegaba el momento de que Jesús Vázquez volviera a preguntarle por el asunto de la semana.

"Tenemos que hablar de Ibiza", le recordaba el presentador de 'Bailando con las estrellas'. "Yo te cuento, yo a este programa he venido a bailar y a trabajar y como dicen a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile", aseveraba Nerea Rodríguez echando balones fuera.

"Vale me parece muy bien, pero tú sabes que en todos los programas desde hace unos días solo se habla de Nerea y de miguel Ángel Silvestre", insistía Jesús Vázquez. "¡Qué suerte que se hable de mí, eso significa que soy importante!", reaccionaba con cierta sorna la cantante.

"Hasta en las otras cadenas en la competencia hoy estaban hablando de ti, y he dicho qué suerte que nos están haciendo publicidad", apostillaba Jesús Vázquez en alusión a 'D Corazón' en TVE. "A mí me encanta que le hagan publicidad al programa porque así la gente nos verá más, me parece maravilloso", apostillaba Nerea. "Pero no me vas a decir nada", replicaba Jesús. "¿Yo qué te voy a decir? Que aquí estoy encantada", terminaba diciendo Nerea. "Yo te lo tenía que preguntar", sentenciaba Jesús Vázquez.