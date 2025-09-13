'Bailando con las Estrellas 2025' llega hoy a Telecinco: Estos son los 13 concursantes, jurado y bailarines

Después de una intensa promoción primero con los bailarines, después con los miembros del jurado y otra con los presentadores y finalmente centrada en los concursantes, 'Bailando con las estrellas' regresa este sábado a Telecinco a las 22:00 horas con el estreno de su segunda edición, la tercera si contamos la que emitió TVE en el año 2018.

Con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias, el talent show propondrá un auténtico espectáculo visual y musical en el que 13 célebres concursantes se convertirán en aplicados alumnos que semana a semana se esforzarán en aprender los secretos de la danza: Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja.

Semana tras semana, los participantes de 'Bailando con las estrellas' tendrán que aprender disciplinas como vals, tango, chachachá, salsa, foxtrot o pasodoble, y convencer a público y jueces con sus ejecuciones. Cada actuación será valorada por el jurado y votada por la audiencia a través de la app de Mediaset Infinity. Las dos parejas con menor apoyo pasarán a la denominada Zona de Peligro y se enfrentarán en el Último Baile, tras el cual será el jurado quien decida cuál continúa en el concurso y cuál se despide definitivamente.

La segunda edición de 'Bailando con las Estrellas' tiene un casting BRUTAL. ¡Y LA PROMO ES MUY 🔝! A las 22:00h, bailamos en @telecincoes 💃 pic.twitter.com/5vRjuywSTy — Mediaset España (@mediasetcom) September 13, 2025

Quién es el jurado de 'Bailando con las estrellas'

Tras su brillante labor en la primera temporada consolidando su papel como referentes del formato, Blanca Li, Julia Gómez y Gorka Márquez lideran el jurado de 'Bailando con la Estrellas', que en esta segunda edición en Telecinco cuenta con dos nuevos fichajes: Pelayo Díaz e Inmaculada Casal.

Pelayo Díaz

Estilista, bloguero, diseñador, colaborador de televisión y destacado referente del sector de moda, en el que ha colaborado con diseñadores como Alexander McQueen y firmas como Louis Vuitton y Dolce & Gabbana, marca para la que diseñó en 2023 una colección de ropa de verano inspirada en sus experiencias personales. En televisión, ha sido uno de los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ en 2024. Tras quedarse a las puertas de la final de ‘Supervivientes 2025’, volverá a formar parte de un jurado tras su labor en ‘Cámbiame’.

Inmaculada Casal

Periodista que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Canal Sur y mujer de la célebre cantante María del Monte. En su extensa trayectoria en la televisión autonómica, ha trabajado como redactora, presentadora y directora de programas. En la actualidad es editora de los informativos de Canal Sur TV.

Todos los concursantes de la nueva edición del talent de baile

Bárbara Rey

Actriz de cine y teatro y vedette de espectáculos de revista musical, se convirtió en un icono de la belleza y del cine del destape en los años 70 y 80 y es una de las celebrities más mediáticas y carismáticas del panorama nacional.

Anabel Pantoja

Colaboradora de televisión e influencer con más de dos millones de seguidores en Instagram, donde alcanzó una gran popularidad gracias a sus divertidos vídeos de rutina de ejercicios en la pandemia. Sobrina de la cantante Isabel Pantoja, es una conocida figura de la crónica social nacional y además ha sido colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', 'Sálvame', 'Tardear' o 'La isla de las tentaciones' así como concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes'.

Blanca Romero

Mujer multidisciplinar que ha trabajado como actriz, modelo, cantante y presentadora. Inició su trayectoria profesional en el mundo de la moda a los 14 años y en televisión ha conducido el talent show de cocina 'Next Level Chef' y las Campanadas en Mediaset España. Actualmente, forma parte del reparto de la serie de Telecinco 'Pura sangre'.

Nona Sobo

Actriz y modelo convertida en una de las jóvenes promesas del panorama audiovisual español tras su debut en la serie de Telecinco 'Entrevías'. En televisión, también ha formado parte del elenco de la ficción 'Bienvenidos a Edén'.

Sara Escudero

Cómica, actriz y presentadora. Inicio su trayectoria como humorista en 2007 y se alzó con la victoria del V Certamen de monologuistas de 'El Club de la Comedia'. Ha trabajado como colaboradora de televisión en 'El Intermedio' y 'Zapeando'.

Nerea Rodríguez

Cantante y actriz que logró la popularidad en 2017 tras su participación en el talent show 'Operación Triunfo'. En televisión, ha participado en el concurso 'Tu cara me suena'.

Tania Medina

Modelo, influencer y tiktoker. En 2019, participó en Miss Mundo España, consiguiendo el título de Primera Dama de Honor. En televisión, destaca su participación en los programas 'La Isla de la Tentaciones 4' y 'Supervivientes 2022'.

Pepe Navarro

Presentador, periodista, productor y escritor, ha desarrollado su labor en televisión, prensa y radio. Posee una extensa carrera profesional, en la que destaca su labor al frente de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' en Telecinco, el primer late night de la historia de la televisión en España con el que ganó un Ondas en 1996.

Manu Tenorio

Cantante, compositor y músico, saltó a la fama en 2001 tras su participación en la primera edición de 'Operación Triunfo'. En sus más de 20 años de carrera musical, cuenta con nueve álbumes, seis discos de platino y un disco de oro.

Iago García

Actor que se dio a conocer por su labor en series como 'El secreto de Puente Viejo', 'Acacias 38' y 'Amar en tiempos revueltos'. En Italia, ha participado en el reality 'Grande fratello' y en la ficción 'Non dirlo al mio capo'.

Jorge González

En 2006, dejó atrás el negocio familiar de venta de ropa en los mercadillos para participar en 'Operación Triunfo' y, desde entonces, el cantante ha intervenido en diversos formatos vinculados al mundo de la música como el talent show 'La Voz' y el festival de la canción Benidorm Fest.

Aless Gibaja

Youtuber, influencer, DJ y cantante con más de 800.000 seguidores en redes. Comenzó a subir contenido en redes sociales cuando era adolescente y evolucionó hasta convertirse en un ferviente defensor de la lucha contra el acoso escolar. En televisión, ha participado en los realities 'GH VIP 5' y 'En busca del Nirvana'.

Matías Roure

El argentino es entrenador personal, asesor nutricional, actor y modelo. Saltó a la fama tras su fichaje por el staff de 'First Dates', donde se mantiene desde sus inicios como el barman del programa de Carlos Sobera.

Conoce a los expertos bailarines

Formar a su partenaire en las distintas disciplinas de danza, ensayar incesantemente cada una de las coreografías asignadas y brillar con la puesta en escena de las espectaculares exhibiciones que ejecuten en cada gala será el triple cometido de los maestros bailarines en la nueva edición del formato.

David Díaz Falcón, Marta Blanco, Paula Lastra, Rubén Rodríguez y Álvaro Cuenca, que participaron en la primera temporada del programa, encabezan el plantel de expertos en danza junto a ocho reconocidos y consumados bailarines.

David Díaz

David participó en la primera edición de Bailando con las estrellas y compuso una pareja increíble con Jonan Wiergo. Se ha formado desde pequeño en diversas escuelas nacionales. Es subcampeón de España adulto latino en categoría absoluta llegando a ser el 24 del mundo, semifinalista Copa del Mundo y de Europa 2022 y 2023.

Marta Blanco

Bailarina profesional de baile deportivo de competición latino. Domina otros estilos sin dificultad: contemporáneo, urbano, partnering y acrobacia en pareja (portés). Ha sido representante de España en europeos y mundiales sub 21 de la máxima categoría en baile deportivo (A Internacional, Adulto 1). En su paso por la primera edición de 'Bailando con las estrellas' llegó hasta la final junto a Bruno Vila.

Paula Lastra

Bailarina profesional, malagueña de origen, practica ballet y rítmica desde los 4 años. Su recorrido ha sido más televisivo que de competición. Ha pasado por '¡Fama!' y otros programas como '¡A bailar!' o 'Got Talent'. También en la gira de Il Divo. En la primera temporada de 'Bailando con las Estrellas' fue la pareja de baile de Pinto.

Rubén Rodríguez

Rubén domina los bailes latinos y los estándares y tiene experiencia en eventos de danza de todo tipo. Participó junto a Carlota Boza en la primera edición de 'Bailando con las estrellas'. Más de 25 años de experiencia en el mundo del entretenimiento, competiciones de baile deportivo, coreógrafo y juez de baile. Ha participado como bailarín en las giras de Strictly Come Dancing de 2023 y 2024.

Álvaro Cuenca

Baila desde que era un niño. Ha sido campeón en la Comunidad Valenciana y dio el salto al teatro y el canto tras su paso por el baile deportivo y de competición. Consiguió ser finalista del Campeonato de España de Baile Deportivo con 16 años. Su fuerte el clásico, el jazz, flamenco y hasta sobre tacones. En los escenarios de Madrid le hemos visto en varios musicales, el último: Chicago. Formó pareja artística con Mala Rodríguez en la primera edición de 'Bailando con las estrellas'.

Gemma Domínguez

Especialista en categoría estándar, deportista de élite y miembro del equipo nacional de baile deportivo. Distinguida en los International y World Opens, semifinalista en el Mundial de Portugal y número 25 del ranking mundial.

Edgar Sztuce

Bailarín polaco y pareja artística de Gemma, junto a la que ha sido nueve veces campeón de España, es también miembro del equipo nacional de baile deportivo.

Max Stryjski

Formado en Londres, el bailarín canadiense de origen polaco es un experto en bailes de salón, disciplina en la que la que compite desde los 14 años.

Inés Miñana

Estudiante de Actividad Física y Deporte, azafata de vuelo y experta en bailes estándar y latinos. Representante de España en mundiales y competiciones internacionales, participó en la edición de 'Bailando con las Estrellas' en 2019.

Sara Orriols

Bailarina especializada en baile deportivo, comercial, lírico y ritmos latinos, lleva 11 años en el circuito de competición profesional. Trabaja como profesora de parejas y solistas de competición e intervino en el concurso 'The Dancer' en 2021 y en el videoclip de ‘Get Physical’ de la cantante y compositora Dua Lipa.

Abel Gil

Bailarín experto en estándar y los diez bailes latinos, finalista en todos los campeonatos españoles de baile deportivo y especializado también en bailes de pareja y portés.

María Monedero

Bailarina retirada de la competición profesional de bailes latinos y estándar, ejerce de profesora de baile en Valencia y tiene también experiencia como docente de educación infantil.

Genís Betrian

Bailarín deportivo, profesor de baile y coreógrafo en distintas escuelas y espectáculos. Domina los bailes estándar y latinos. Se ha alzado con la victoria en varios Campeonatos de España de Baile, ha logrado diversos reconocimientos en competiciones internacionales y ha participado en el programa 'Bamboleo' de TVG.