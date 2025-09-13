EXCLUSIVA | Bárbara Rey resurge en 'Bailando' y aclara si fichará por 'Supervivientes': "Lo he pasado mal"

'Bailando con las estrellas' regresa este sábado 13 de septiembre con su segunda edición en el prime time de Telecinco, que promete superar las expectativas de la primera temporada y que sube el nivel reuniendo en esta ocasión a potente casting de famosos y un nuevo jurado.
Y entre ese gran casting, la gran sorpresa de este año es la incorporación de Bárbara Rey como concursante. La vedette y actriz, icono de la cultura popular española, ha cerrado su fichaje por el famoso talent show tras todo lo sucedido con su hijo Ángel Cristo Jr. en los últimos dos años en televisión. Por todo ello, su carisma y su historia personal la convierten en una de las favoritas del público y con mayor repercusión mediática.
¿Será Bárbara Rey la revelación de la temporada? Para saberlo, hemos hablado en exclusiva con la ahora concursante, que no ha dudado en confirmar que le hubiera gustado potenciar su faceta como actriz o presentadora, en lugar de haber tenido que vivir determinadas situaciones, en clara alusión a esas intervenciones de su hijo en 'De Viernes' y en 'Supervivientes'.
Bárbara Rey, ¿cómo estás?
BÁRBARA - Muy bien.
En la rueda de prensa, has comentado que en los últimos tiempos, a lo mejor has hecho cosas que no te gustaban lo suficiente o no era lo que te gustaría hacer como actriz o presentadora
BÁRBARA - Lógicamente sí, pero bueno, no renuncio ni reniego de nada. Hay personas que hacen determinados trabajos que luego les dan mucho dinero a ganar y que les salvan de situaciones difíciles y que luego reniegan de ello y yo no reniego, pero tengo que reconocer que me hubiese gustado más durante todo ese tiempo tener otro tipo de programas en donde yo me hubiera desenvuelto más como actriz, interpretando, cantando, presentando, pero, bueno, no ha sido así, pero no reniego de eso tampoco, por supuesto. Porque todo lo que en un momento determinado me haya ayudado, lo que pasa es que ha habido momentos que lo he pasado mal, lo he pasado mal, pero bueno, he salido a flote.
Y estás ahora aquí en 'Bailando con las estrellas', donde te vamos a ver bailando todo tipo de géneros...
BÁRBARA - Bueno, si no me echan antes. Porque claro, ya a partir de la segunda o tercera semana, ya van expulsando. Entonces, si me expulsan muy pronto, no bailaré tanto.
El público te quiere y lo sabes. Y el público también tiene decisión.
BÁRBARA - Ah, pues no lo sabía.
El público también vota.
BÁRBARA - Ah, bueno, pues ya está. Pues entonces sí. Yo lo que espero es trabajar y ensayar mucho porque es duro. Y hay que tener en cuenta que yo no me voy a quejar ahora, pero yo tengo una edad. Entonces, si mis compañeras con veintitantos años dicen que les duelen los riñones, la cadera y la rodilla, pues a mí me duelen hasta las uñas de los pies.
A mí me ha sorprendido verte todo el rato en tacones y se sabe, además, por ejemplo, que la reina Letizia tiene el problema de que no puede estar mucho en tacones. Y tú ahí estás con los tacones aguantando todo esto, así que seguro que también eso lo demuestras en el baile
BÁRBARA - Hombre, claro, pero es que hay personas que tienen problemas y yo en este momento, gracias a Dios, no los tengo. He tenido otros tipos de problemas, pero en este momento no. Espero no tener nunca. De todas formas, yo soy una persona que casi siempre voy sin tacones, pero cuando tengo que trabajar o actuar, entonces sí me los pongo y los controlo bastante bien.
Después de muchos años siendo juzgada, pensábamos que a la que íbamos a ver como jurado era a ti...
BÁRBARA - Bueno, hombre. Quién sabe, a lo mejor para otra temporada. Vamos a dejarlo ahí. Pero de momento vamos a ir a competir. Yo no sé si estaría capacitada para ser jurado, pero bueno, pero todo es cuestión... Nunca se sabe.
Has dicho que te encanta la noticia de que Lydia vuelva a Mediaset. ¿Seguís teniendo relación?
BÁRBARA - Le tengo mucho cariño. Lydia es muy buena gente y es una muy buena profesional y una gran persona y muy sensible. Y no es un momento bueno para ella porque ha perdido a su madre, que tenía adoración por su madre y me alegro muchísimo porque yo sé que para ella el trabajo es imprescindible. Y encima estar aquí va a ser maravilloso, o sea que me alegro enormemente.
¿Crees que en su día se cometió algún tipo de injusticia con ella por el hecho de apartarla del primer plano?
BÁRBARA - Muchas veces se le ha atacado mucho sabiendo que es una persona hipersensible y se le ha hecho sufrir. Hay personas que llevan muy mal determinadas agresiones y entonces eso es hacerla sufrir, evidentemente. Y quitarla, bueno, pues yo qué sé. Nos quitan de tantos sitios. Y en otros no es que no nos quiten, es que no nos dejan ni ir, que es peor todavía.
¿En qué punto de tu vida te encuentras ahora mismo?
BÁRBARA - Estoy tranquila, estoy en paz, tengo mucha calma y estoy viendo que poco a poco las cosas van poniéndose en su sitio y el tiempo, como dicen algunas personas, hay que darle tiempo al tiempo y poco a poco. Entonces, me encuentro y sobre todo es que yo estoy, o sea, tengo muchos defectos, pero yo he sido muy buena muy buena hija. Esto lo sabe la gente que me conoce y lo saben en mi pueblo, Totana. Soy muy buena hermana y muy buena madre. Y entonces, digan lo que digan y crean lo que crean, yo estoy satisfecha con mi labor en ese sentido. Y también muy buena esposa.
Has sido todo...
BÁRBARA - No, no, no. Mejor que artista he sido así, en este tipo de cosas que te he dicho. Por lo tanto, tengo motivos para estar tranquila, lo que pasa es que a veces ocurren cosas tan dolorosas que aunque quieras estar tranquila no puedes por el dolor que te producen, pero ahora estoy bastante en paz.
Se ha bromeado mucho en la rueda de prensa con que esto es más duro que 'Supervivientes'. Yo no sé si después de esto tú dirías: "Me voy también para Honduras"
BÁRBARA - No, porque hay que ser consciente de la edad que una tiene. Entonce, el arriesgarte a coger cualquier virus, a estar tanto tiempo sin comer, a las pruebas que hay tan duras, que siempre sería perjudicial para mis compañeros, porque habría muchas pruebas a las cuales yo no podría someterme, porque. Oye, yo tengo 75 años.
Es que no lo parece...
BÁRBARA - No lo parece, pero los tengo. Entonces, qué quieres que te diga, cariño, que yo iba a ser un estorbo. Ahora ir de visita a verlos por allí y tal, sí.
Pepe Navarro nos ha dicho que va a ganar.
BÁRBARA - No me extraña, es un hombre triunfador, es una gran persona, un gran profesional y además está muy guapo. Somos más o menos de la misma edad y estamos los dos que perecemos dos pimpollos.
