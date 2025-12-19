Telecinco revela su programación en Nochebuena y Nochevieja: Un refrito de 'Bailando' y un zapping con Carlos Latre

Telecinco ha descifrado el enigma en el que se había convertido su programación para Nochebuena y Nochevieja después de renunciarse a los clásicos especiales musicales que en los últimos años habían estado conducidos por Christian Gálvez y Verónica Dulanto.

Y lo cierto es que este giro en la programación de dos noches muy señaladas ha sido a peor lamentablemente. La cadena ofrecerá el día 24 en prime time un refrito de 'Bailando con las Estrellas' con los mejores momentos, las exhibiciones de baile más espectaculares y las coreografías más llamativas de las dos temporadas del talent show emitidas Telecinco.

Este relleno competirá con 'Telepasión 2025' y los especiales musicales protagonizados por Dani Fernández y Abraham Mateo (con grandes invitados) en La 1 de TVE, ofertas imbatibles cada año, y con 'Lo mejor de cada casa' (una selección con las imágenes más divertidas, impactantes, sorprendentes) y 'Nochebuena con Tu cara me suena' (un repaso completo a las mejores actuaciones de la historia del programa, las más emocionantes, las ganadoras y las más divertidas) en Antena 3.

En Nochevieja, Telecinco apostará por 'Ríete de 2025', un espacio en clave de humor que rememorará los momentos más destacados de los programas de Telecinco y Cuatro durante este año con la voz en off de Carlos Latre. Es decir, otro enlatado más al puro estilo 'El rey del mando'. La voz del imitador guiará a los espectadores en un viaje por los acontecimientos más divertidos, emotivos, impactantes, insólitos y musicales vividos en los espacios de producción propia del grupo.

Tras recibir el Año Nuevo de la mano de Sandra Barneda y Xuso Jones, los presentadores de las Campanadas, la cadena ofrecerá un programa titulado '35 años contigo', otro zapping que también contará con el off de Latre y que repasará algunos de los momentos más recordados de las más de tres décadas de historia de Mediaset.

Esta oferta tan pobre y de bajísimo presupuesto se enfrentará al tradicional programa de José Mota ('El juego del camelar') y al especial musical '¡Feliz 2026!' en La 1 de TVE, que irá antes y después de las Campanadas con Estopa y Chenoa.

Por su parte, Antena 3 mantendrá a priori su programación de siempre para la noche del 31 de diciembre con 'Adiós 2025' y 'Cantando al 2026', espacios que flanquearán la retransmisión de Fin de Año desde la Puerta del Sol con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.