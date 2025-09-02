'Bailando con las estrellas 2' presenta oficialmente a sus 13 concursantes, con una baja, y fija su estreno

Telecinco ha presentado este martes, 2 de septiembre en el FesTVal 2025 la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', que regresa el próximo sábado 13 de septiembre convertido en una de las grandes bazas de otoño en la cadena de Mediaset. La versión española del internacional 'Dancing with the Stars', producida por Bulldog TV, pondrá a prueba esta temporada a 13 nuevos participantes famosos sobre la pista de baile.

El elenco de concursantes está compuesto por una variedad de personalidades del mundo del espectáculo, la música y la televisión, que se enfrentarán al reto de aprender y ejecutar complejas coreografías de baile. Los participantes confirmados son: Aless Gibaja; Matías Roure; Sara Escudero; Jorge González; Manu Tenorio; Iago García; Nerea Rodríguez; Nona Sobo; Tania Medina; Blanca Romero; Pepe Navarro; Bárbara Rey; y Anabel Pantoja.

La presentación en Vitoria a la que ha asistido El Televisero ha contado con la presencia de Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España; Alfredo Ereño, CEO de Bulldog TV; los presentadores Jesús Vázquez y Valeria Mazza; los nuevos miembros del jurado, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal; así como el resto de jueces y los 13 concursantes de esta edición, a excepción de Anabel Pantoja, quien no ha podido asistir a la presentación oficial, pero que tiene garantizada su participación en el formato.

Una apuesta escénica y artística a gran escala

Presentación de 'Bailando con las estrellas 2025'

Jaime Guerra ha anticipado que esta temporada será "apasionante" y supondrá un salto cualitativo en lo visual y escenográfico: "Es un programa en directo, con coreografías complejas interpretadas por concursantes que no son bailarines profesionales, lo que supone un reto inmenso. Es nuestra gran apuesta para este otoño y hemos dado un paso más en la parte artística y de realización", aseguró.

El CEO de Bulldog TV, Alfredo Ereño, remarcó el carácter de gran espectáculo televisivo: "Bailando con las estrellas es un programa complicado, pero muy disfrutable. Es como asistir a un espectáculo de Broadway. Se trata de un formato internacionalmente consolidado, pero con una producción que aporta frescura y personalidad propia".

'Bailando 2' presenta a su jurado renovado con los fichajes de Pelayo Díaz e Inmaculada Casal

Jaime Guerra, junto a los concursantes de 'Bailando con las estrellas 2'

Una de las principales novedades de esta segunda edición de 'Bailando' es la llegada al jurado de Pelayo Díaz, estilista y diseñador, y de Inmaculada Casal, periodista de Canal Sur con amplia experiencia como presentadora y directora de programas. Ambos aportarán una mirada fresca y cercana al jurado.

"Pelayo y yo vamos a ir a por lo que se pueda transmitir y el sentimiento. Quizás no hace falta bailar técnicamente perfecto; lo importante es emocionar", ha explicado Casal.

Pelayo Díaz añadió: "El programa es un viaje en el que los concursantes se descubren a sí mismos. Lo que quiero ver es personalidad, emoción, gente que me transmita. Vengo de realities en los que aprendí que lo mejor es entregarse sin miedo. Eso quiero de ellos".

Jesús Vázquez vuelve a liderar el formato junto a Valeria Mazza, quienes destacan la adrenalina de presentar un programa de estas dimensiones en directo: "Me encanta el directo, es pura adrenalina. Con este casting me he quedado muy tranquilo: tenemos todos los ingredientes para que el programa funcione. Siempre estoy del lado de los que se juegan la piel en el escenario", confesó Vázquez.

Valeria Mazza, por su parte, expresó su entusiasmo: "Ha valido la pena la espera de esta segunda temporada. Tenemos cambios muy importantes, un casting espectacular y un formato que se ha renovado para sorprender".

13 concursantes famosos, 11 estilos de baile y galas temáticas

La nueva edición, al igual que la anterior, contará con bailarines profesionales —muchos de ellos campeones y subcampeones de baile deportivo— y los concursantes deberán enfrentarse a 11 estilos de baile distintos. Además, habrá ocho nuevos maestros y galas tematizadas que aportarán dinamismo a la competición.

El equipo de 'Bailando con las estrellas' en la presentación del FesTVal

Entre los fichajes más destacados en su casting está el de Bárbara Rey, que celebra su vuelta con sinceridad y emoción: "Hace muchos años que bailé, pero siempre a mi aire. Aquí es todo un reto seguir las coreografías. Este programa es precioso y me siento muy feliz de formar parte de él. Es un honor".

Otro de los grandes nombres es el del veterano presentador Pepe Navarro, que ha reconocido entre risas durante la presentación que después de los ensayos se pregunta "cómo salir de aquí", mientras que Manu Tenorio reflexionó que "el margen de mejora es infinito" y que, a pesar de sus más de veinte años de carrera musical, "nunca había bailado así".

La cantante Nerea Rodríguez reconoce que afronta la experiencia "con mucha ilusión, nervios y un gran sentido de la responsabilidad", mientras que el influencer Álex Gibaja lo hará "sin vergüenza alguna", confiando en que “el jurado tenga paciencia” pese a sus pocas habilidades para el baile. Con humor, la actriz Nona Sobo bromeó diciendo que el programa "debería llamarse Bailando con las estrelladas".

Matías Roure, conocido por su papel de camarero en 'First Dates', describe su participación como "una aventura muy linda", asegurando que en los primeros ensayos ya se siente ganador porque "ha revivido emociones de niño". Tania Medina demostrará otra faceta tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes', y confiesa ser "muy exigente" aunque disfruta intensamente del proceso.

Mientras que la humorista Sara Escudero asegura que este proyecto es "un regalo" y le hace "inmensamente feliz", bromeando con que ha pasado de "bailar la Macarena" a enfrentarse a coreografías profesionales.

Blanca Romero, por su parte, revela que siempre le gustó bailar y que este programa le ha permitido cumplir un sueño pendiente desde pequeña:

"Estoy locamente enamorada de mi profesor; hacía años que no me agarraban con tantas ganas". Mientras, el cantante Jorge González destaca que, aunque tiene el arte en las venas, este reto es completamente distinto: "Sé bailar, soy gitano, pero una coreografía profesional es otro nivel".

Por último el actor Iago García elogia el formato por su autenticidad: “La mayor parte de la televisión tiende a teatralizar personajes, pero aquí es lo contrario: te sorprendes a ti mismo y te descubres".