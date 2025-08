'Bailando con las estrellas' confirma a su nuevo jurado en Telecinco con el fichaje de un ex de 'Supervivientes'

Tras lanzar la primera promo de 'Bailando con las estrellas' hace unas semanas en la que los protagonistas eran los bailarines profesionales del programa; Telecinco ha lanzado ahora un nuevo anuncio en el que los protagonistas son los cinco miembros del jurado del talent, en el que hay dos grandes novedades.

Como ya pasó en la anterior edición, el jurado de 'Bailando con las estrellas' combinará la experiencia y la profesionalidad de Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez con el toque de entretenimiento de sus otros dos fichajes que ocuparán las sillas de Boris Izaguirre y Antonia Dell'Atte.

Así, 'Bailando con las estrellas' confirma la incorporación a su jurado del estilista y ex concursante de 'Supervivientes 2025', Pelayo Díaz y la de la periodista y presentadora de Canal Sur, Inmaculada Casal. Ambos tratarán de valorar desde su perspectiva a los concursantes y en el caso del primero cabe recordar que fue concursante en la primera edición del programa que emitió TVE en el año 2018.

Los cinco jueces son los protagonistas de esta nueva promo de 'Bailando con las estrellas' con toque espacial. Así, en el anuncio el jurado aparece en un platillo volante en pleno universo aprovechando que el programa habla de "estrellas".

El casting de 'Bailando con las estrellas 2025'

Imagen promocional del jurado de 'Bailando con las estrellas'

En cuanto al casting de concursantes, Telecinco aún no ha hecho oficial ningún nombre pero diferentes medios filtraron sus nombres después de que Pepe Navarro avanzara en Informalia su fichaje y el de Bárbara Rey. En el casting masculino figuran el cantante Jorge González (Fórmula TV), el camarero de 'First dates' Matías Roure (Yotele), el cantante y ex concursante de 'OT 1' Manu Tenorio (20 minutos), el actor de 'Amar en tiempos revueltos' y 'Acacias 38', Iago García (OkDiario) y el influencer Aless Gibaja (Poco Pasa TV)

Mientras que el casting femenino lo forman Anabel Pantoja según avanzó 'Ni que fuéramos tentáculos', la cómica y colaboradora de televisión Sara Escudero (Vertele), la actriz de 'Entrevías' Nona Sobo (Bluper), la influencer y ex concursante de 'La isla de las tentaciones 4' y 'Supervivientes 2022', Tania Medina (Semana), la ex-concursante de 'OT 2017' y 'Tu cara me suena 8' Nerea Rodríguez según pudo verificar El Televisero, y la actriz y presentadora Blanca Romero (Poco Pasa TV).