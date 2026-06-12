Carlos Lozano ficha a Anabel Pantoja como consejera del amor en su nuevo programa para las tardes de Telecinco

Anabel Pantoja ya tiene nuevo trabajo en televisión. La influencer y colaboradora de televisión regresa a Telecinco para formar parte de una de sus grandes apuestas para las tardes de verano. Y es que será una de las "consejeras del amor" en 'Amor... ¡o lo que surja!', el nuevo dating show que presentará Carlos Lozano.

Así, tal y como ha anunciado Telecinco, Anabel Pantoja se sumará a Ana Santiago, ex participante de 'Casados a primera vista', y ambas aconsejarán a los participantes que acudan cada tarde al plató de 'Amor...¡o lo que surja!' para encontrar el amor.

🥰 Anabel Pantoja y Ana Santiago serán las 'Consejeras del amor' en 'Amor… ¡O lo que surja!', el nuevo dating show de @telecincoes con Carlos Lozano pic.twitter.com/37mVN8gC4G — Mediaset España (@mediasetcom) June 12, 2026

De esta manera, Anabel Pantoja y Ana Santiago ofrecerán sus valoraciones y consejos sobre las citas que mantendrán los participantes de todas las edades que buscarán pareja en el programa que llegará a las sobremesas de Telecinco próximamente.

'Amor... ¡o lo que surja!' formará parte de la nueva programación veraniega de Telecinco para sus tardes junto a 'El verano se mueve', el nuevo magacín que conducirá Ion Aramendi en sustitución de 'El tiempo justo' así como con 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona; y que ocupará el hueco que deja 'El diario de Jorge', que se marcha de vacaciones y volverá en septiembre.

Con su fichaje por 'Amor... ¡o lo que surja!', Anabel Pantoja regresa a Mediaset después de haber sido colaboradora de 'Uno de GH 20' y haber concursado el pasado otoño en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. Además, la sobrina de Isabel Pantoja ya tiene experiencia en estas lindes pues fue colaboradora de 'Mujeres, hombres y viceversa'.

'Amor...¡o lo que surja!' recuperará el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa' pero irá mucho más allá. Una de las grandes novedades es que en este programa los participantes serán de todas las edades. Cada soltero/a irá conociendo a sus pretendientes en el plató y tendrán sus citas antes de tomar una decisión final sobre su futuro.