Nueva programación en Telecinco: Así quedan las tardes ante el estreno de 'De Lunes a Viernes', su mayor baza para reflotar la franja

Este lunes, 6 de julio, Telecinco completa su reformulación de las tardes del verano con el estreno de 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona, a partir de las 18:15 horas. Unos cambios que, por ahora, lejos de estar ayudando a levantar las audiencias de la cadena, han incrementado aún más su crisis.

Y es que 'Amor...¡o lo que surja!', el dating show que presenta Carlos Lozano, no toca fondo y este viernes volvió a anotar mínimo histórico con un inadmisible 4,9% y 424.000 espectadores, siendo la última oferta de su franja. Unos datos que son prácticamente de cancelación y que hacen saltar todas las alarmas, pues además lastran no solo a la media diaria de la cadena, sino a los programas que le suceden.

Otro que tampoco ha empezado con buen pie es 'El verano se mueve'. El programa de Ion Aramendi, producido por Unicorn Content, marcó este viernes un 6,9% y 522.000 espectadores, empeorando igualmente los registros que venía cosechando 'El tiempo justo' y confirmando que no ha sido un relevo acertado.

Y ante estas cifras, 'De lunes a viernes' llega con gran incertidumbre a la tarde de Telecinco, ya que tiene el objetivo de levantar y remontar los datos, no solo de la franja en cuestión, sino también los resultados que le preceden. Lo hace además con un escenario atroz con el Mundial de por medio. El martes 7 tendrá que competir contra el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, que previsiblemente emitirá La 1 a las 18:00 horas.

Ademas, la versión diaria de 'De Viernes' llega a las tardes de la cadena de Mediaset cuando más débil está el formato de entrevistas que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona en la noche. Y para muestra, el flojo 8,6% y 649.000 espectadores que marcó este viernes, anotando así su peor registro de la temporada. Hay que puntualizar que el fútbol condicionó ese descenso.

Habrá que ver si Telecinco aguanta mucho más tiempo con las métricas que anotan 'Amor...¡o lo que surja!' y 'El verano se mueve' o si ejecuta algún tipo de cambio. Expectación hay también por cómo llegará 'De lunes a viernes' a la parrilla diaria de la cadena. Lo que está claro es que las apuestas para el verano no están surtiendo efecto y las dos primeras podrían no pasar de la época estival tras confirmarse además el regreso de 'El diario de Jorge' en septiembre.

Con todo, desde este próximo lunes, la programación vespertina de Telecinco vuelve a cambiar por tercera semana consecutiva con sus tres nuevas ofertas veraniegas junto a '¡Allá tú!', que se mantendrá a última hora de la tarde a la espera de conocer noticias sobre el nuevo concurso con 'El Rosco'.

Precisamente, Telecinco aprovechó este viernes para lanzar una promo con sus nuevas tardes para el verano protagonizada por Carlos Lozano, Ion Aramendi, Santi Acosta, Beatriz Archidona y Juanra Bonet así como las presentadoras de las tardes de los fines de semana, Paz Padilla ('El show de Paz') y Emma García ('Fiesta'). En ella aparecen los presentadores recibiendo globos de agua para soportar la ola de calor que se avecina. "Las tardes de Telecinco a todo color", es el leit motiv.

Así queda la programación vespertina de Telecinco desde el lunes 6 de julio: