Antonio David Flores vuelve a la pantalla de Telecinco de la mano de 'De Viernes' cinco años después del veto en Mediaset

Hace cinco años que Rocío Carrasco decidió romper su silencio para relatar con pelos y señales el presunto maltrato que, según ella, sufrió durante su matrimonio con Antonio David Flores. Lo hizo en la docuserie de Telecinco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Las consecuencias fueron inmediatas.

Al día siguiente de la emisión del primer episodio, Antonio David era despedido fulminantemente de 'Sálvame', programa en el que colaboraba aquel entonces. Además, desde ese momento fue vetado de todos los espacios de Mediaset. Un veto que parece haberse levantado definitivamente este viernes 3 de julio.

Aprovechando la visita de Rocío Flores a 'De viernes' para hablar sobre el documental de su abuela, Rocío Jurado, el programa ha emitido unas imágenes exclusivas de su padre. Para algunos usuarios de las redes sociales, esta 'aparición' del malagueño en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta podría ser el anticipo del regreso de Antonio David Flores a algún formato de Telecinco.

En las imágenes emitidas por 'De viernes', se ve al padre de Rocío Flores en la playa junto a su exmujer, Olga Moreno, lo que podría dar a entender que ha habido un acercamiento entre ellos. "El acercamiento entre ellos es evidente, aunque es más evidente aún el interés de Olga por ocultar a su exmarido en sus redes sociales", afirman en el video. Una 'reaparición' de Antonio David en la pantalla de Telecinco que, aunque esporádica, es cuanto menos llamativa.

Hasta la fecha, se habían producido alusiones y emitido imágenes de archivo puntuales para contextualizar alguna situación relativa al clan familiar, pero no se había ofrecido una información directa, a modo de exclusiva, sobre el ex guardia civil como ha sucedido ahora.

Rocío Flores se pronuncia sobre el 'acercamiento' entre Antonio David y Olga Moreno

Tras la emisión de la pieza informativa, la joven se pronunció sobre esta complicidad entre Antonio David Flores y Olga Moreno. "Mi padre y Olga llevan desde que mis hermanos son muy pequeños veraneando en Cádiz y siempre se han ido de vacaciones con el mismo grupo de amigos que son las 40 personas que aparecen ahí", ha explicado Rocío Flores.

"Es cierto que cuando ellos se separan Olga sigue yendo en su semana de vacaciones con mis hermanos y con todos los amigos y mi padre es cierto que se retira un poco más y ya no va tanto. A lo mejor va un día pero no va tanto", ha añadido. "Rocío, no nos digas que no es una historia de amor", le ha dicho Santi Acosta. Pero ella ha dejado claro que no lo es: "Este año la novedad es que la que ha decidido coger una casa en la playa he sido yo y la que ha decidido que mi padre se viniese conmigo de vacaciones a una casa, he sido yo. Y Olga ha estado de vacaciones en otra casa totalmente independiente con todos sus amigos. Siento chafaros, pero es la realidad".

"Pero podían no coincidir en la playa, juntitos con el mismo grupo", ha dicho José Antonio León. Pese a esto, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha insistido en que no hay nada más allá que una buena relación entre ellos: "Da la casualidad que los amigos de Olga también son amigos de mi padre. Y como yo he decidido ir y mi padre ha venido con nosotros, porque al final estábamos sus tres hijos en la playa, pues no han tenido ningún tipo de problema...".

A la pregunta de Ángela Portero de si le gustaría que su padre y Olga retomaran su relación, Rocío Flores contesta: "A día de hoy ha pasado el tiempo y cada uno tiene su vida de manera independiente". "¿Pero están solteros los dos ahora?", ha querido saber la periodista. A lo que la invitada ha preferido no responder: "Eso que te lo contesten ellos. Pero sí que te digo que me siento muy orgullosa que después de todo lo que hemos pasado pues que hayamos tenido la capacidad de llevarnos todos bien y de poder compartir unas vacaciones. Eso para mí como una hija es un orgullo".

"Al final tienen una hija en común, llegan a un entendimiento. Tienen una relación cordial y creo que es lo mejor para todos. Yo los he visto a los dos, cada uno en su sitio, pero los he visto a los dos muy bien", sentenció Rocío Flores ante la insistencia de los presentadores y colaboradores de 'De viernes'.