Pablo Chiapella sorprende con su nuevo aspecto físico en 'El Hormiguero' a causa del rodaje de 'La que se avecina'

Pablo Chiapella ha regresado este lunes a 'El Hormiguero' junto a JJ Vaquero para presentar 'Olivia', la nueva serie que protagonizan y que llegará a Disney+ el próximo 1 de julio. Sin embargo, a diferencia de su compañero, el actor ha entrado en el plató por todo lo alto subido en el coche del Club Platino del programa, celebrando su "subida de nivel" tras haber visitado más de diez veces el espacio de Antena 3.

"Mira que yo lo quería evitar, pero me has metido en tu plató en un descapotable...", ha señalado el actor nada más sentarse junto a su compañero y Pablo Motos poco antes de que sonase el popular tema de su personaje en 'La que se avecina', rompiendo a cantar 'Mandanga style' junto al público. "No lo puedo evitar, me ha dejado aquí aparcao", ha bromeado el invitado.

Pablo Chiapella se pronuncia sobre su nuevo look y las grabaciones de 'La que se avecina'

Ha sido entonces cuando el conductor de 'El Hormiguero' ha dado paso a un vídeo resumen de todas las visitas de Pablo Chiapella al programa durante la última década. "Son casi diez años donde tengo que reconocer que siempre que he querido venir a contar algo nuevo siempre me has abierto las puertas, tenga el pelo negro o blanco, y eso te lo agradezco porque siempre me ha venido estupendamente", ha señalado el actor entre aplausos.

"Tengo que reconocer que es una maravilla poder estar aquí y seguir contigo, seguir pasándolo tan bien. Ha sido muy bonito el detalle", insistía el intérprete tras abrazarse a Pablo Motos justo antes de que JJ Vaquero pusiese el foco en su cambio de look. "Es un detallazo que seas invitado platino y vengas con el pelo platino, me quedo más tranquilo de que sea por eso, porque cuando te he visto en el camerino he pensado madre mía, lo que hacen algunos por ir a la casita de Bad Bunny...", ha señalado con sorna el cómico.

Y sin previo aviso, Pablo Chiapella ha regalado a los fans de 'La que se avecina' un adelanto de las historias que los hermanos Caballero están creando para la nueva temporada de la serie. "Tengo que decir que esto no es decisión mía, yo hubiese elegido otro color", ha aclarado el actor mofándose del rubio platino que, según él, tiene por exigencias del guion.

"Estamos en plena grabación de 'La que se avecina' y a Amador le pasan cosas que no me dejan contar pero que implican llevar el pelo así...", se ha limitado a adelantar el que continúa dando vida a Amador Rivas tras casi 20 años al frente de la popular ficción. Cabe recordar que el elenco se encuentra actualmente inmerso en la grabación de la decimoséptima temporada de la comedia.