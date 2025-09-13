¿Quién es Nerea Rodríguez, la extriunfita pillada con Miguel Ángel Silvestre que da el salto a 'Bailando con las Estrellas?

Telecinco estrena este sábado 13 de septiembre a las 22:00 horas la nueva edición de 'Bailando con las estrellas' en la que trece personajes famosos volverán a tratar de demostrar sus dotes como bailarines. Y entre los concursantes de esta segunda edición se encuentra Nerea Rodríguez.

Nerea Rodríguez es una habitual de la pequeña pantalla desde que se dio a conocer en 'Operación Triunfo 17'. Esta cantante y actriz de 26 años formó parte del casting del regreso del talent musical a TVE seis años después de su última edición en Telecinco.

Tras su paso por la academia más famosa de la televisión, Nerea Rodríguez se ganó un hueco en el musical creado y dirigido por sus profesores de interpretación, Los Javis. Así, la joven entró a formar parte del elenco de 'La llamada'.

Desde muy pequeña, Nerea se mostró entusiasmada por el mundo de la canción y la interpretación. Por ello no dudó en estudiar teatro musical donde ha podido trabajar todas las disciplinas desde el canto, la interpretación como el baile, quizás su peor habilidad y que ahora tendrá que ejecutar a la perfección en el programa de Telecinco.

Aunque la conocimos en 'OT 2017', Nerea Rodríguez ya había intentado participar en otro talent musical y es que con solo 14 años se presentó al casting de 'La Voz Kids' cuando el formato se emitía en Telecinco y se dejó ver en las audiciones a ciegas aunque no fue escogida por ninguno de los coaches. Cuatro años después consiguió entrar en la academia de 'OT 2017' donde se mantuvo diez semanas tras ser eliminada por Agoney.

Tras 'La llamada' también formó parte del musical de 'Aladdin' en Barcelona y ha participado en el doblaje de varias películas como "UglyDolls: Extraordinariamente feos", "Playmobil: la película" y 'La luz de Aysha'. Y también se ha dejado ver en algunas series de televisión como 'Vestidas de azul' y 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda'.

Además, fue concursante de 'Tu cara me suena'. Recientemente también ha participado en otros dos musicales como 'MecanExperience' y 'El hilo invisible'. Además en el terreno musical ha publicado su primer single este 2025.

En el terreno sentimental apenas se le conocen parejas más allá de su noviazgo con el DJ Hektor Mass con el que estuvo durante cuatro años hasta finales del 2024 cuando rompieron su relación. No obstante, esta semana, Nerea Rodríguez ha estado en boca de todos pues según Laura Fa y Lorena Vázquez en 'Las Mamarazzis', la cantante habría sido pillada en Ibiza junto al actor Miguel Ángel Silvestre y ambos podrían haber tenido una noche de pasión.