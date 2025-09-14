Los datos de audiencia del estreno de 'Bailando con las Estrellas 2025' sentencian así su futuro en Telecinco

'Bailando con las Estrellas 2025' se ha estrenado en Telecinco con éxito de audiencia. El primer programa de la nueva temporada registró un destacado 14,5% de cuota de pantalla y cerca de un millón de espectadores en su promedio.

Mejora en 1,2 puntos el índice de share del debut de la primera edición emitida en invierno-primavera del 2024, pero en espectadores baja casi 300 mil por un consumo televisivo que continúa menguado.

Muy buen ESTRENO de @bailandoest en el prime time de @telecincoes firmando un 14.5% de share y 954.000 espectadores



😍 LÍDER INDISCUTIBLE



💃 Más de 3.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa



🕺 +56.1% de plusvalías#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ujGzyfN4SY — Dos30' (@Dos30TV) September 14, 2025

'Bailando con las Estrellas' sobresalió por su formidable casting, por la elevada exigencia del jurado y por la espectacular puesta en escena de sus actuaciones. En cambio, suspendió en escaleta y en ritmo, afectado fundamentalmente por la invasiva publicidad y un exceso de backstage.

En cuatro horas de emisión, el talent no fue capaz de resolver toda la mecánica de una gala; y Jesús Vázquez y Valeria Mazza emplazaron al público a conocer el duelo de expulsión y la pareja eliminada en el arranque de la gala 2 del próximo sábado. Esto, sin duda, restó y mucho.

A la espera de ver su evolución en las próximas semanas, 'Bailando con las Estrellas' ha cosechado un prometedor estreno. Es una de las mayores apuestas de Telecinco para el otoño y, por ahora, ha cumplido con ese gran 14,5% que sentencia un futuro que se atisba más alentador que el de la pasada edición.

El concurso fue la oferta líder de la noche con creces. Superó a la competencia en más de seis puntos. 'Emparejados' con Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido cayó fuertemente a un 8,8% en Antena 3 tras el buen estreno del pasado sábado, perdiendo hasta 4,2 puntos y 350.000 seguidores.

El cine de La 1 tambien se quedó muy lejos de 'Bailando con las Estrellas' al obtener un 8,5% de media. Por su lado, Cuatro destacó con el Blockbuster (9,5%) frente a su inmediato rival, 'La Sexta Xplica', que firmó un 6,5%.