Isabel Jiménez se despide de Ángeles Blanco en 'Informativos Telecinco' tras su último informativo juntas

Ángeles Blanco ha cerrado una etapa con su adiós a la primera edición de 'Informativos Telecinco'. El de este viernes, 31 de octubre, ha sido su último telediario de las 15 horas junto a su compañera de presentación Isabel Jiménez.

Y es que, a partir del próximo lunes, 3 de noviembre, la veterana periodista comenzará una nueva era en la edición nocturna en tándem con Carlos Franganillo; siendo este movimiento parte de un proceso de renovación en un momento en el que se necesita relanzar las audiencias.

Este cambio no solo de circunscribe al salto de Ángeles Blanco a 'Informativos Telecinco 21 horas', pues también incluirá un nuevo planteamiento narrativo y audiovisual desde ese mismo día con la intención de recuperar el público perdido tras quedar cada día a una abismal distancia de sus rivales: 'Antena 3 Noticias' y el 'Telediario' de La 1 de TVE.

Por su parte, Isabel Jiménez, con quien Ángeles conducía hasta ahora

la edición de sobremesa, se mantendrá al frente de 'Informativos Telecinco

15:00 horas' en solitario al igual que sucede los fines de semana con María Casado desde la abrupta salida de David Cantero.

Ángeles Blanco: "Dejo las comidas para irme a las cenas"

"Nosotras terminamos nuestro último informativo juntas después de casi dos años. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa con Carlos Franganillo", han sido las afectuosas palabras de despedida que Isabel le ha dedicado a Ángeles Blanco al finalizar la emisión de este viernes.

"Vamos allá. Dejo las comidas para irme a las cenas. A partir de ahora, les espero a las nueve de la noche, las ocho en Canarias", ha añadido ella por su parte antes de poner fin a su etapa de dos años en el mediodía y de emprender una nueva en la noche.