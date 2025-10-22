Mediaset toma medidas ante el descalabro de 'Informativos Telecinco' con este cambio de presentadores y nuevo planteamiento

Mediaset ha decidido acometer una gran renovación en el informativo nocturno ante su grave crisis de audiencia. Así, desde el próximo lunes 3 de noviembre, 'Informativos Telecinco' introducirá algunos cambios en su edición de las 21:00 horas con la incorporación de Ángeles Blanco como copresentadora junto a Carlos Franganillo.

De esta forma, a partir del lunes 3 de noviembre, el director de 'Informativos Telecinco', Carlos Franganillo contará con Ángeles Blanco como copresentadora en la edición de las 21:00 horas. Una edición que además contará con un breve cambio de horario pues según destaca Mediaset arrancará cada día con puntualidad a las 21 horas.

Y es que cabe recordar que 'Informativos Telecinco' arranca cada día a las 21:10 horas justo después de 'Agárrate al sillón', lo que supone que empiece más tarde que sus rivales pues Pepa Bueno en el 'Telediario 2' de TVE comienza a las 21:00 horas mientras que Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias 2' suele arrancar en torno a las 21:05 horas.

De este modo, Telecinco adelantará el final de 'Agárrate al sillón', que también acomete una renovación en su mecánica desde este viernes y pasará a emitirse de lunes a viernes, para comenzar su segunda edición de los informativos a la vez que el resto de cadenas.

Nuevo planteamiento narrativo y audiovisual

Además, según avanza Mediaset en una nota de prensa, 'Informativos Telecinco 21:00 horas' incluirá un nuevo planteamiento narrativo y audiovisual desde ese día con la intención de recuperar la audiencia perdida tras quedar cada día a gran distancia de sus rivales.

Por su parte, Isabel Jiménez, con quien Ángeles Blanco conduce hasta ahora

la edición de sobremesa, se mantendrá al frente de 'Informativos Telecinco

15:00 horas' en solitario al igual que sucede los fines de semana con María Casado desde la abrupta salida de David Cantero.

La crisis que atraviesa 'Informativos Telecinco'

Estos cambios llegan después de que 'Informativos Telecinco' se encuentre en su peor momento en audiencias. Los informativos de la cadena principal de Mediaset cerraron septiembre con una media del 8,4% a pesar de la gran reestructuración que llevó a cabo hace casi dos años con la llegada de Francisco Moreno y de Carlos Franganillo tras la jubilación de Pedro Piqueras.

Una crisis que es mucho más significativa en el caso de la edición nocturna que conduce precisamente el director de los informativos. Pues aunque todas las ediciones ocupan la tercera plaza es en la nocturna en la que la distancia con sus rivales es aún mayor. En prime time, el informativo de Carlos Franganillo se quedó en septiembre con una media de 788.000 seguidores y 7,7% mientras que el 'Telediario 2' de Pepa Bueno marcó un 11,8% y 1.179.000 espectadores y 'Antena 3 Noticias 2' con Vicente Vallés se mantuvo a la cabeza con un 18,9% y 1.899.000 espectadores. Es decir, Antena 3 le saca al informativo de Franganillo hasta 11,2 puntos y 1.111.000 espectadores y el de TVE 4,1 puntos y 391.000 seguidores.