El motivo por el que Carlos Franganillo ha desaparecido de 'Informativos Telecinco' en pleno subidón de Pepa Bueno

Los espectadores que hayan sintonizado estos días 'Informativos Telecinco' se habrán sorprendido al ver como Carlos Franganillo ha desaparecido de su puesto y no está presentando la edición de las 21:00 horas. En su lugar está siendo Ángeles Blanco la presentadora.

Así, después de que en los últimos tiempos fuera Leticia Iglesias la que tomara las riendas de 'Informativos Telecinco 21h' durante la ausencia de Carlos Franganillo, tras la marcha de la presentadora está siendo la periodista extremeña la que se encarga de relevar al director de los informativos como ya hiciera en su primera temporada.

De esta manera, Ángeles Blanco está enfrentándose esta semana a su marido Vicente Vallés, que es el líder de los informativos en 'Antena 3 Noticias' y a Pepa Bueno, que no para de subir en TVE. De hecho, este jueves el 'Telediario 2' de La 1 conseguía su mejor dato en 13 años con un 15,2% de cuota de pantalla y casi 1,7 millones de telespectadores de media.

Y en pleno ascenso de Pepa Bueno en TVE, Carlos Franganillo ha dejado su puesto en 'Informativos Telecinco', que sigue bajo mínimos quedándose en un 8%. No obstante, cabe señalar que la desaparición del periodista no tiene nada que ver con los datos y la crisis que vive 'Informativos Telecinco' en los últimos meses.

Y es que el motivo por el que Carlos Franganillo se ha ausentado esta semana de 'Informativos Telecinco 21h' es porque el periodista está participando en una serie de conferencias en Estados Unidos, organizadas por la Escuela IE y la Universidad de Yale según informa El Confi TV.

Por ello, todo apunta a que Carlos Franganillo regresará a su puesto la próxima semana después de que Pepa Bueno haya aprovechado su marcha para anotar sus mejores datos de audiencia y llevar al 'Telediario 2' de TVE a su máximo de audiencia.