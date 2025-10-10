El 'Telediario' con Pepa Bueno se dispara a máximos de audiencia en 13 años y pone en acecho a Vicente Vallés

La 1 de TVE confirma una semana extraordinariamente exitosa en la que ni un solo día ha bajado de la barrera del 13% de share en el cómputo global. Y este jueves, 9 de octubre, se quedó a tan solo una décima de Antena 3, la cadena líder, con un 13,6% frente a un 13,7%. Así, la cadena pública vivió otra jornada excepcional en un momento en el que todo le viene de cara. Y en ello tuvo mucho que ver el récord del 'Telediario 2' con Pepa Bueno.

La segunda edición del informativo, que no deja de sumar adeptos, alcanzó un 15,2% de cuota de pantalla y casi 1,7 millones de telespectadores de media, lo más visto del día en el canal. La cifra de share subió al 16,2% al sumar la emisión simulcast en el Canal 24 horas. Se trata de récord de temporada, máximo anual y del mejor resultado de los últimos 13 años sin contar las retransmisiones especiales.

Además, Pepa Bueno estrechó distancias con Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias 2', que anotó un 18,6% y 2 millones de seguidores. Fue líder indiscutible una noche más, pero esa hegemonía absoluta con grandes ventajas a la que estamos acostumbrados parece empezar a resentirse. El 'Telediario' se quedó a apenas tres puntos de diferencia.

Por su parte, 'Informativos Telecinco 21 horas', con Ángeles Blanco al frente en relevo de Carlos Franganillo, jugó en otra liga un día más y se hundió con un irrelevante 8% de share; lo que supone que Pepa Bueno se impusiera a la cadena de Mediaset en más de siete puntos porcentuales. La brecha no para de agrandarse.

En cuanto al 'Telediario 1', conducido por Alejandra Herranz, también cosechó grandísimas cifras con un 15,1% de cuota de pantalla y más de 1,3 millones de telespectadores, elevándose al 15,7% con la suma del Canal 24 horas. Eso sí, 'Antena 3 Noticias' con Sandra Golpe arrolló sin rival con un 22%. En las antípodas se colocó 'Informativos Telecinco 15 horas' con un fatal 9%.

Para cerrar este repaso a las audiencias de los 'Telediarios' de TVE este jueves, destacamos también la gran acogida de la audiencia de la edición matinal con Álex Barreiro y Lorena Baeza, que lideró con un 16,7% (20,1% incluyendo el Canal 24 horas) frente al 14,5% de 'Antena 3 Noticias' y el nefasto 8% del informativo matutino de Telecinco.