Un histórico presentador de 'Informativos Telecinco' se despide tras 20 años en Mediaset: "Me va a costar"

Francisco Mato, uno de los rostros de los deportes de 'Informativos Telecinco' y por ende del actual 'El desmarque' se despide de Mediaset tras 20 años formando parte del equipo y después de haber ascendido a presentador en los últimos años.

Ha sido el propio periodista el que ha anunciado su marcha a través de un post de Instagram en el que comparte 20 fotos y vídeos como resumen de estos 20 años en Mediaset, primero en 'Informativos Telecinco' y posteriormente en los deportes.

"Una última pieza. Llevo 20 años escribiendo piezas (noticias) en Mediaset, labor de síntesis y concreción. 1 minuto para resumir triunfos, derrotas, desastres, carreras, muertes, vidas… TOTAL: EN LA TELE CADA SEGUNDO CUENTA. Pero resumir esta historia me va a costar: los años en la agencia, la base de todo; la sección de nacional, quienes me enseñaron a ser periodista (con la mejor jefa que pude soñar. Gracias Rosa), y todos los compañeros de informativos Telecinco a los que fui copiando (no me olvido de los cámaras que siempre están ahí para aconsejar al que quiera oír) hasta encontrar mi propia voz; esa llegó definitivamente en las Motos", empieza diciendo.

Fran Mato, de 'Informativos Telecinco' y 'El desmarque' se despide tras 20 años

Fran Mato en 'El desmarque'

Y es que la gran oportunidad de Fran Mato llegó con la retransmisión de las carreras de Moto GP cuando entró en el equipo como reportero. "Ahí había un EQUIPO y ahí aprendí a crear de cero, a atreverme, a arriesgar, a no ponerme límites y a que era capaz de hacer cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, aunque fuese solo. Luego los Deportes, rapidez, presión, resistencia… antes de llegar al MATINAL", prosigue diciendo.

"Nunca soñé con tener esa oportunidad, tan enriquecedora como desgastadora. La falta de sueño se compensaba con risas de madrugada, con las voces detrás del pinganillo, con toda la gente de los platós, técnicos, cámaras, regidores, maquillaje, peluquería, estilismo… y, por supuesto, con mis increíbles compañeras de mesa (todas y cada una de ellas un regalo). TOTAL: ES UNA CUESTIÓN DE RITMO. ACELERAR Y FRENAR", añade resumiendo su paso por el informativo matinal de 'Informativos Telecinco' donde ejerció de presentador de los deportes.

Y finalmente, Fran Mato hace balance de su experiencia en 'El desmarque', que lo define como "el salto definitivo a la polivalencia". "Muchas horas de directo, de improvisación, muchos cambios de formato, de escenario, de compañeros también… mucha gente nueva de la que empaparte con las mismas ganas y el mismo espíritu con el que yo empecé. TOTAL: EL HALAGO DEBILITA", añade al respecto.

"Ahora pongo fin a esta etapa. Con cierta pena, con mucha ilusión, sin reproches ninguno. Solo puedo decir: gracias, gracias a todos y cada uno de vosotros, a los que habéis formado parte de estas 2 décadas en la tele.

Mi vocación siempre fue la de ser periodista, y lo seguiré siendo para siempre", concluye el presentador en su despedida de Telecinco.