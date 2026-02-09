Joaquín Prat frena la intervención de Antonio Rossi por su incendiaria insinuación en 'El tiempo justo': "Basta ya"

'El tiempo justo' ha arrancado su emisión este lunes haciéndose eco de uno de los bombazos amorosos que salieron a la luz este fin de samana: el nuevo interés amoroso de Cayetano Rivera. Así, Joaquín Prat debatía con su elenco de colaboradores sobre la nueva historia de amor del torero con Tamara Gorro cuando tuvo que terminar reprendiendo a Antonio Rossi por sus graves insinuaciones que chocaban de lleno con el "feminismo" que había pedido anteriormente.

Pero antes de poner el foco en la nueva pareja del momento, el magacín vespertino de Telecinco se centró en el espectáculo de Bad Bunny de este domingo en el partido de la Superbowl. "Es verdad que las letras... Las letras de las canciones urban y latinas, por favor eh. Te cojo, te agarro. Tampoco es que sea muy apropiado. Mucho feminismo y lo que dicen las letras...", esgrimía Antonio Rossi, aplaudiendo el mensaje y la calidad del número en directo pero muy crítico con las letras.

Joaquín Prat impugna a Antonio Rossi por su hipocresía a la hora de pronunciarse sobre Tamara Gorro: "Caes en propia trampa"

Con la mesa dividida por quiénes suscriben el sonido del puertorriqueño y quiénes no irían a su concierto, Joaquín Prat pasaba a comentar los rumores sobre la relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera. "Yo puedo adelantar que se trata de un viaje en grupo pero que están pasando mucho tiempo a solas y que se podría transformar en una escapada romántica", ha asegurado Leticia Requejo a sus compañeros sobre la escapada de ambos a Dubái.

Antonio Rossi y Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

"Se está filtrando alguna información, luego daré los detalles", adelantaba la periodista antes de ser interrumpida por Antonio Rossi con una advertencia que ha descolocado de lleno al presentador. "No hay que ser muy listo ni tampoco llamar a mucha gente del entorno de Cayetano para saber que siempre hablan ellas...", explicaba el colaborador, insinuando que las parejas del torero siempre son las que venden su relación a los medios.

"Cayetano siempre está callado y al final la información siempre surge de ellas, que esto es lo que le molesta a Cayetano, que es un señor libre que hace lo que quiera", insistía el periodista agotando la paciencia de Joaquín Prat. "Hablabas de feminismo y de las letras de Bad Bunny y ahora vas y caes en propia trampa", le reprendía el conductor de 'El tiempo justo', haciendo que Rossi corriese a justificarse.

"No, no, no… Yo te estoy contando la realidad", contestaba el periodista algo apurado bajo la seria mirada del presentador, que continuaba condenando sus palabras. "Las filtradoras siempre son ellas… ¿Gema Camacho nuestra compañera también es la filtradora? ¿Tamara Gorro también es la filtradora? Ojo Rossi, Rossi…", añadía el presentador reprendiendo de lleno a su compañero por su doble rasero.

"¿Qué tiene que ver el feminismo con esto?", le ha espetado finalmente Antonio Rossi visiblemente molesto por el rapapolvo que ha recibido en directo. "Si las filtradoras son siempre ellas...", comentaba por debajo Joaquín Prat, insistiendo en la gravedad de su insinuación. "Perdona que hay información que también está llegando por parte de Cayetano. Basta ya", sentenciaba finalmente Leticia Requejo ante la lectura sexista lanzada por su compañero.