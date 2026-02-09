César Muñoz desmiente lo que se ha especulado sobre su relación con Joaquín Prat y se postula para hacer realities

César Muñoz se ha convertido en uno de los rostros más queridos de Telecinco. Tras presentar junto a Sandra Barneda cada tarde 'Así es la vida', ahora lo hace junto a Joaquín Prat, con el que también en la franja vespertina conduce 'El tiempo justo'. Aunque no lo están teniendo nada fácil, él se muestra "optimista" y cree que con "trabajo y humildad" la cadena volverá a recuperar la audiencia perdida.

El periodista ha concedido una entrevista a Informalia donde hace balance de su etapa en las tardes de Telecinco y revela cómo se lleva realmente con Joaquín Prat, con el que se ha llegado a decir que no tiene buena relación. César Muñoz niega categóricamente estos rumores: "Me llevo genial con él. No sé quién se inventa esas cosas, pero nadie nos ha preguntado".

En su opinión, "hay gente que para ganar seguidores intoxica, pero la realidad es que me llevo genial con él. Joaquín es un tío del que aprendo mucho, tiene una retranca estupenda, es carismático y lleva mucho tiempo en televisión, por lo que es un placer aprender a su lado. Muchas veces me pongo en modo esponja y aprendo con su forma de hacer las cosas, los silencios, la intención que pone… Se aprende observando", asegura.

Sobre su etapa en 'El tiempo justo’, hace un balance "muy positivo". "Nunca había trabajado en Unicorn y la experiencia está siendo muy buena. Además, estoy aprendido mucho con Joaquín Prat. Los programas son como las parejas, evolucionan, experimentamos cosas nuevas y nosotros no somos los mismos que en septiembre, estamos reformateando el programa para llegar a más gente, que no es fácil, porque las tardes están más disputadas que el prime time, y nosotros estamos en esa lucha", comenta César Muñoz.

A César Muñoz le gustaría presentar un programa propio

No obstante, el presentador confiesa que no le cierra las puertas a nada en Mediaset, y que incluso le gustaría presentar él solo un programa: "Disfruto todos los formatos, pero sí es verdad que me gustaría hacer realities y concursos. Estoy para que me echen cualquier cosa. Creo que es versátil, me muevo bien en diferentes registros y estoy preparado para capitanear mi propio programa".

César Muñoz también se sincera en esta entrevista sobre su problema de ansiedad del que ya habló hace unos días en sus redes sociales. Reconoce que le ha "impresionado" la respuesta de sus seguidores, ya que "me ha escrito mucha gente agradeciéndome que lo hubiera hecho visible". "Yo siempre he sufrido ansiedad, sobre pienso mucho las cosas, soy muy inquieto y no disfruto el momento, porque siempre estoy más pendiente de lo que viene después. Intento que no me afecte y lo trato para dejar a un lado los pensamientos intrusivos".

También tiene muy buenas palabras hacia Sandra Barneda, con la que presentó 'Así es la vida': "Sandra es una de mis primeras consejeras, en la tele y en la vida. Le tengo mucho cariño, somos amigos y hablamos mucho. Me ha abierto las puertas de muchas cosas, es una tía muy generosa. Y hay mucha gente que nos echa de menos a los dos, porque teníamos un feeling que traspasaba la pantalla", sentencia César Muñoz.