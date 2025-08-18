César Muñoz sorprende en 'Fiesta' con el retoque estético al que se ha sometido: "Hay gente que no lo cuenta"

Este domingo, 17 de agosto, 'Fiesta' ha contado con la intervención de Jesús Esquide, especialista en medicina estética. El programa, presentado este verano por Álex Blanquer, César Muñoz y Terelu Campos en sustitución de Emma García, ha abordado el tabú que a día de hoy existe sobre los retoques estéticos.

El doctor ha revelado cuáles son los secretos de los famosos de Hollywood para retrasar el paso del tiempo. Según ha explicado, no hay un tratamiento específico, sino que lo habitual es combinar diversas técnicas con las que conseguir rejuvenecer la piel. "Son tratamientos poco invasivos. Gran parte rechaza la cirugía y utilizan tratamientos novedosos. Nos quitan las arrugas de expresión, pero no nos paraliza la cara", explica el experto.

César Muñoz revela su retoque estético

Esquide también ha señalado que en Estados Unidos son pioneros en muchas de estas técnicas debido a la gran cantidad de clínicas que existen contra el envejecimiento. Ante esto, César Muñoz ha decidido acabar con el tabú respecto a los retoques y desvelar algo que, hasta la fecha, nunca había contado: "Voy a contar algo que me hago yo, porque hay gente que no lo cuenta, pero yo sí".

Acto seguido, el presentador ha revelado que se hace un tratamiento de PRP o plasma rico en plaquetas. Se trata de un procedimiento que utiliza los factores de crecimiento presentes en la propia sangre del paciente para estimular la regeneración celular y mejorar la apariencia de la piel o tejidos dañados. El doctor ha reconocido que este es un tratamiento "fabuloso para rejuvenecer la piel".

Aunque César Muñoz ha querido dejar claro que no se somete a este tratamiento solo por un objetivo de rejuvenecimiento: "Yo tengo la piel sensible y me lo recomendó el médico. Tengo piel rosácea, atópica y a mí la piel me va muy bien". De esta forma, el periodista ha puesto de manifiesto cómo algunas de estas técnicas son importantes a nivel de salud, más allá de lo estético.