El demoledor dardo de Gloria Camila a Kiko Jiménez por su plantón a 'Fiesta' en plena crisis con Sofía Suescun

Este domingo, 17 de agosto, Gloria Camila ha regresado a su puesto de trabajo en 'Fiesta'. Lo ha hecho en una semana movidita para su expareja, Kiko Jiménez, y la novia de este, Sofía Suescun. El pasado miércoles, la revista 'Lecturas’ hacía pública una supuesta infidelidad de la influencer a su pareja con el culturista Juan Faro. Desde entonces, ambos han optado por desaparecer del foco mediático.

Hasta tal punto que este sábado Kiko Jiménez se ha ausentado, por segunda semana consecutiva, de su trabajo en 'Fiesta'. Hace siete días, el de Linares daba plantón al programa en el que colabora, "por recomendación de sus abogados", según explicaron los presentadores del espacio de Telecinco. Ahora, una semana después, ha vuelto a darles plantón, algo que han comentado sus compañeros, a los que ha llamado mucho la actitud del andaluz.

Omar Suárez aportaba una información exclusiva sobre la drástica decisión que habría tomado la pareja para hacer frente al escándalo. "Esta es una información que este programa ha obtenido en exclusiva y que tanto Kiko como Sofía han comunicado. La pareja ha decidido tomar distancia y van a abandonar España próximamente", ha explicado el periodista.

La que sí ha acudido a su trabajo este domingo en ese mismo programa ha sido Gloria Camila, quien ha criticado con dureza la actitud de su expareja. "Puedo entender que necesite un respiro, pero al final hay que cumplir con el contrato laboral que tiene uno y nosotros nos exponemos y aunque te guste más un tema que otro hay que hacerle frente y venir y dar la cara", ha dicho la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.

Gloria Camila, muy crítica con Kiko Jiménez: "Tiene un contrato de trabajo"

Además, la joven ha recordado que "cuando rompimos él y yo, no le costó nada ir a los platós a contar que yo le había puesto los cuernos". Por eso no entiende su comportamiento en esta ocasión: "Tiene un contrato de trabajo. Debería estar en su puesto de trabajo dando la cara, no escondiéndose. Todos tenemos que enfrentarnos a asuntos que no nos son agradables".

Ante esto, Luis Rollán ha querido romper una lanza en favor de Kiko Jiménez, recordando que su compañero ha enfrentado situaciones muy complicadas en el programa. "Yo si estuviera mal con mi pareja no pondría tierra de por medio los dos juntos, sino que la podría yo solo", ha comentado, poniendo de manifiesto que no cree que la relación de Kiko y Sofía esté atravesando una crisis, como se ha dicho.

A Gloria le sorprendería que Kiko y Sofía mantuvieran una relación abierta

Pese a esto, Gloria Camila cree que su ex va a sacar rentabilidad a toda esta historia: "Volverá y vendrá al programa y sacará rentabilidad". Además, deja claro que le da igual si Kiko perdona a Sofía: "Me mantengo al margen. Lo de relación abierta me sorprendería mucho, pero la gente cambia". Y es que, según se ha especulado en los últimos días, la pareja podría tener una relación abierta, de ahí que no dieran importancia a estas supuestas infidelidades tanto de uno como de otro.

Sin embargo, continúa sin entender el comportamiento de su expareja con el programa en el que colabora: "No entiendo que ahora se cubra. Si no es verdad, vienes y lo dices y si es verdad, perdonas y hablas". Asimismo, ha recordado que también han salido a la luz supuestas infidelidades de él, algo que ha pasado inadvertido para dejarle de víctima.