Verónica Dulanto entona el mea culpa con Gloria Camila y anuncia un giro radical en 'Tardear'

Tras varias semanas dando voz a Tamara, la hermana de Michu, tras la muerte de la madre de la hija de José Fernando; Verónica Dulanto ha anunciado este martes el giro que ha decidido hacer el programa vespertino de Telecinco con respecto a este asunto aprovechando la presencia de Gloria Camila.

Y es que después de semanas escuchando como Tamara atacaba sin piedad a Gloria Camila y a la familia de José Ortega Cano, 'Tardear' ha decidido poner fin a esta guerra o al menos dejar de seguir potenciándola. Lo hacía eso sí recordando las palabras que la hermana de Michu expresó este lunes en el propio programa y las fuertes acusaciones que hizo hacia José Fernando.

"Gloria tengo que darte mi opinión sobre este asunto, ayer vino Tamara una vez más a este programa. Y a mí de verdad este tema ya me produce tristeza, no me gusta, ella cuenta todo el rato lo mismo y espero que con hoy con lo que tengas que decir zanjemos ya el asunto", sostenía Verónica Dulanto.

A lo que Belén Rodríguez apostillaba que le estaba dando un disgusto a Tamara pues se iba a quedar sin un hueco en televisión. "La gente ya ha escuchado el discurso que tiene y no creo que vayamos a sacar nada más en claro, vamos a escuchar espero que por última vez aquí a Tamara", sentenciaba.

Verónica Dulanto se disculpa y aplaude la decisión de Gloria Camila

Justo después, 'Tardear' recordaba como Tamara llamó "vividora" a Gloria Camila este lunes y como también habló de José Fernando y de su enfermedad. Tras verlo, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado dejaba claro que ella ya no va a dar más declaraciones sobre este asunto. "Yo lo siento muchísimo pero no tengo nada más que decir, me voy a mantener en silencio, lo que pasó ayer además hablando de mi hermano que sabe que no se puede hablar y menos en esos términos, se ha puesto en manos de los abogados y no tengo nada más que decir", sentenciaba.

"Me parece bien. De hecho, ahora volviendo a ver las imágenes, como tu primo que se llama también Jose, ¿no?", reaccionaba Verónica Dulanto. "No, Eugenio", le corregía Gloria Camila. "Pues yo pensaba que era José Eugenio y cuando hacía referencia a tu hermano pensé que hablaba de tu primo y por eso no la paré. Si yo llego a caer que habla de tu hermano la paro en seco, no se puede hablar de tu hermano en los términos que habló, es una persona enferma que no se puede defender ahora, y bajo ningún concepto se puede hablar así de él", se justificaba Dulanto.

Asimismo, Verónica Dulanto aplaudía el silencio de su colaboradora. "Me parece bien que no te pronuncies y no le des la réplica porque sino esto va a ser infinito. Y sobre todo por encima de todo aquí hay una niña que hay que mirar por su malestar, así que por mi parte zanjado", concluía la presentadora. "Llega un punto en el que Tamara se ha vuelto peligrosa. Insinúa y dice cosas que rozan el ser mala persona", apostillaba Leticia Requejo.