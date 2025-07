'Tardear' consigue este testimonio exclusivo que pone contra las cuerdas a la hermana de Michu

Desde la muerte de Michu, la que fuera pareja de José Fernando y madre de su hija Rocío, el plató de 'Tardear' se ha convertido en un campo de batalla entre Gloria Camila y Tamara, la hermana de Michu. Este miércoles, el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto contaba con un testimonio clave que iba a dar un giro a todo.

Después de que en los últimos días, Tamara se viera contra las cuerdas por los testimonios de una prima y de sus vecinos que aseguraban que mentía cuando hablaba de que tenía buena relación con su hermana Michu; ahora 'Tardear' ha contado con el testimonio de Alberto, quien fuera el último novio de Michu.

Alberto, quien fuera pareja de Michu entre marzo de 2023 y julio de 2024, visitaba 'Tardear' para poner orden y defender la imagen de la que fue su pareja. "Hoy estoy aquí por el honor de Michu y las barbaridades que estoy viendo a través de su familia, estoy totalmente indignado porque hay muchas cosas que se están diciendo que no son verdad cuando hay una persona que ha fallecido", empezaba diciendo.

"¿Qué parte no está diciendo la verdad, la familia de Michu u Gloria Camila por parte de la familia Ortega Cano?", cuestionaba entonces Frank Blanco. "Puede ser por ambas pero por parte de Michu en ningún momento cuando yo la conocí había mucho distanciamiento con su familia y viendo los programas en los que ha estado Tamara ha dado a entender que ha estado pendiente de la niña y de su hermana y es mentira", sentenciaba Alberto.

"Michu ha pasado muchas necesidades y siempre me contaba de todo, cuando se ponía mala me llamaba o me escribía porque tenía discusiones con su familia", proseguía contando Alberto. "Tamara quería ser famosa porque su hermana había tenido la posibilidad de conocer a esa persona, ella le animaba a ir a la televisión a hablar de la guerra con la familia Ortega Cano cuando era mentira", insistía contando el joven en 'Tardear'.

En ese sentido, Alberto no dudaba en decir que Tamara le tenía envidia y celos a su hermana. "¿Lo que estás diciendo es que Tamara animaba a Michu a ir a la televisión a hablar mal de la familia de Ortega Cano para sacar rendimiento económico?", le cuestionaba Frank Blanco a lo que él respondía que sí.

Tras ello, Alberto defendía que Michu en todo momento quiso proteger la relación de su hija con la familia de su padre. "Tamara quería salir para ganar dinero y Michu me contó en vida que su hermana una vez la vendió para ir a televisión", proseguía contando dando así la cara por Gloria Camila.

Por si fuera poco, Alberto confirmaba en 'Tardear' lo que muchos dijeron los primeros días tras la muerte de Michu. "Ella me comentó que había hablado con Ana María Aldón para dejarle a la niña con la familia Ortega Cano si a ella le pasaba algo. Ana María le ayudaba mucho con la niña", incidía Alberto. Por último cuando Verónica Dulanto le preguntaba si veía capacitada a la familia de Michu para encargarse de la niña, Alberto era claro: "Yo creo que esa niña se merece una cosa mejor, se merece una educación mejor, un colegio mejor y estar rodeada de familia que la quiere, no por manipulación".