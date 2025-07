Gloria Camila se deslengua y clama en 'Fiesta' contra lo que ve de Kiko Jiménez: "Es deleznable"

'Fiesta' se ha convertido en un campo de batalla entre Kiko Jiménez y Gloria Camila. Ambos colaboran en el mismo programa, pero mientras que él va los sábados, ella lo hace los domingos, para así evitar coincidir. Esto no impide que ambos se lancen los trastos a la cabeza, como ha ocurrido este fin de semana.

Este sábado, 26 de julio, Kiko Jiménez se ha pronunciado en el magacín de Telecinco sobre la guerra abierta entre su ex y la hermana y la madre de Michu, tras la muerte de esta. Apenas unos días después de su fallecimiento, Tamara, la hermana de Michu, aparecía en televisión para criticar a la familia de Ortega Cano, y especialmente a Gloria Camila, a la que acusaban de haber sido una tía ausente con la pequeña Rocío.

Tanto para Inmaculada como para Tamara, la hija de Michu y José Fernando debería quedarse con ellas ya que, según sus propias palabras, los Ortega nunca se han preocupado de la niña. Sin embargo, en los últimos días han surgido voces que aseguran lo contrario. La semana pasada 'Fiesta' llevó a cabo una investigación en Arcos de la Frontera, la localidad gaditana donde residía Michu con su hija para conocer, de primera mano, la opinión de los vecinos sobre este delicado asunto.

Fueron numerosos los vecinos que afirmaron que la ex de José Fernando tenía una relación nula con su madre y con su hermana. Por tal motivo, según estos testigos, la joven quería que su niña, en caso de que le pasara algo, se quedara con su familia paterna.

Gloria Camila explota contra Kiko Jiménez

Gloria Camila no tardó en contestarlas desde los programas en lo que colabora en Telecinco, 'TardeAR' y 'Fiesta'. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado salía en defensa de su familia: "Mi sobrina tiene un padre que es mi hermano, eso que no se le olvide a nadie". Aunque cabe recordar que el joven está incapacitado por sus problemas de adicciones, motivo por el cual lleva años en un centro de rehabilitación.

Este sábado, Kiko Jiménez acudía a su puesto de trabajo en 'Fiesta', donde era preguntado por la polémica. El exnovio de Gloria Camila criticaba la actitud de esta, y reconocía que "sentía vergüenza" por el comportamiento de ambas partes. "He sentido vergüenza al ver que se hablan de los intereses de una menor, que se le ha expuesto a una menor de ocho años, en un plató, primero una, luego la otra… me ha parecido tan deleznable que esperaba que el tema pasara y no tocar este tema cuando me tocara venir", aseguraba el colaborador.

Además, dejaba claro que no se creía las palabras de su expareja de no querer participar en la guerra: "Si tú no quieres participar, no participas. Hablas con dirección y lo dices. Yo puedo tener un conflicto familiar, pero otra cosa es comercializar con una menor". Como cabía esperar, apenas un día después de estas palabras de Kiko Jiménez, Gloria Camila le contestaba desde el mismo plató, y lo hacía muy enfadada.

"Me parece deleznable que salga este señor diciendo eso cuando él es el primero que se ha sentado en platós de televisión cobrando para hablar mal de mí de y mi familia", aseguraba la joven en el plató de 'Fiesta'. Además, dejaba claro que su labor como colaboradora del programa le obliga a hablar sobre todo tipo de temas, incluidos los que le afectan directamente a ella. Y aprovechaba para recordar que ella "no ha hablado mal en la vida" de Michu.